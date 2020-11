सिनेनिर्माती निधी हिरानंदानीने दान केलं चक्क ४२ लीटर ब्रेस्टमिल्क

मुंबई- २०१९ मध्ये रिलीज झालेल्या 'सांड की आंख' सिनेमाची निर्माती निधी परमार हिरानंदानीने याचवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मुलाला जन्म दिला. निधी आता या कोरोनाच्या संकटकाळात गरजु मुलांना वाचवण्यासाठी तिचं ब्रेस्टमिल्क डोनेट करत आहे. तिच्या या कल्पनेचं अनेकांना आश्चर्य वाटलं आहे. हे ही वाचा: शनायाने गायलेलं हे गाणं ऐकलंत का? चाहत्यांचा मिळाला तुफान प्रतिसाद एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत निधीने सांगितलं की, मुलाच्या जन्मानंतर मला जाणीव झाली की माझं खूप सारं दूध वाया जात आहे. कारण माझा मुलगा पूर्ण दूध प्यायचा नाही. निधी सांगते, त्यावेळी माझ्याकडे १५० मिलीलीटरचे तीन पॅकेट्स होते. मला या दुधाचा वापर करायचा होता. माझ्या घरातील फ्रिजर आजही दुधाने भरलेला आहे. मी इंटरनेटवर वाचलं की ब्रेस्टमिल्क तीन ते चार महिने फ्रीजरमध्ये ठेवलं जाऊ शकतं. याहीपुढे जाऊन ती सांगते, मी माझ्या मित्रांना, कुटुंबियांना याबाबत सल्ला विचारला. काहीजणांनी मला फेसपॅक बनवायला सांगितलं. काहींनी आंघोळ घालायला सांगितली. मात्र मला या कल्पना पटल्या नाहीत. मला याचा सदुपयोग करायचा होता. निधीच्या म्हणण्यानुसार, तिने इंटरनेटवर सर्च केल्यानंतर तिला ब्रेस्टमिल्क डोनेशनविषयी कळालं. शेवटी गायन्कॉलोजिस्टने सूर्या हॉस्पिटलबाबत सांगितलं होतं. मी जेव्हा मिल्क डोनेशन सुरु केलं जेव्हा लॉकडाऊन झालं. मात्र लॉकडाऊनमध्येही निधीला हॉस्पिटलमधून असं आश्वासन देण्यात आलं की झीरो कॉन्टॅक्टनुसार तिच्या घरातून ते दूध नेलं जाईल. नंतर ती हॉस्पिटलमध्ये गेली तेव्हा तिने पाहिलं की ६० मुलांना याची गरज आहे. निधीने सांगितलं की, तिने निर्णय घेतला आहे की ती संपूर्ण वर्षभर तिचं ब्रेस्टमिल्क दान करणार आहे. कौतुकाची बाब म्हणजे यावर्षाच्या मे महिन्यापासून ते आत्तापर्यंत निधीने तिचं ४२ लीटर ब्रेस्टमिल्क डोनेट केलं आहे. saandh ki aankh director nidhi parmar hiranandani donates 42 litres breast milk for saving life of new born

