सेक्रेड गेम्स 2 : गुरुजींचा आश्रम कुठे आहे माहित आहे का?

गेल्यावर्षी वेब सीरिज क्षेत्रात धुमाकूळ घातलेल्या आणि नेटफ्लिक्सवरील सर्वात लोकप्रिय असलेल्या सेक्रेड गेम्सचा दुसरा सीझन गेल्या आठवड्यात प्रदर्शित झाला. गेले वर्षभर सेक्रेड गेम्सचा पुढील भाग कधी प्रदर्शित होणार याची प्रेक्षकांना उत्सुकता लागली होती. अखेर 15 ऑगस्टला प्रेक्षकांची ही उत्सुकता संपली. लोकप्रिय अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी याने साकारलेल्या गणेश गायतोंडे या कॅरेक्टरच्या प्रेमात अनेक प्रेक्षक आकंठ बुडाले होते अजूनही आहेत. या दुसऱ्या भागाद्वारे पंकज त्रिपाठी, कल्की कोचलीन, रणवीर शौरी हे नवीन कलाकार प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. या सीझनमध्ये पंकज त्रिपाठीने अक्षरश: कल्ला केला आहे. यामध्ये पंकजने गणेश गायतोंडेच्या तिसऱ्या गुरुजींची भूमिका साकारली आहे. नवाजुद्दीन आणि पंकज यांच्या अभिनयासोबत वेब सीरिजमध्ये दाखविण्यात आलेल्या गुरुजींचा आश्रमाने प्रेक्षकांना भुरळ घातली आहे. मुळात हा आश्रम नसून एक पंचतारांकित हॉटेल आहे. जर या आश्रमाला तुम्हाला भेट द्यायची असेल, तर परदेशी जाण्याची गरज नाही. राजधानी दिल्लीमधील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील रोसेट हाऊस या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये या आश्रमाचा सेट उभारण्यात आला होता. या हॉटेलमधील एकूण वातावरणच शांत असल्याने त्याचे एका आश्रमात रुपांतर करणे निर्मात्यांना सोपे गेले. जर तुम्हाला या हॉटेलला भेट द्यायची असेल, तर तुमचा खिसा रिकामा करण्याची तयारी देखील ठेवा. सेक्रेड गेम्स 2 मधील सर्वच कलाकारांचा अभिनय जरी चांगला असला तरी पहिल्या सीझनपेक्षा हा दुसरा सीझन काही प्रेक्षकांच्या जास्त पचनी पडलेला दिसत नाही. त्यामुळे वेब सीरिज पाहणाऱ्या प्रेक्षकांनी या सीझनला संमिश्र प्रतिसाद नोंदविला आहे. आपल्या हटक्या चित्रपटांसाठी ओळखला जाणारा दिग्दर्शक अनुराग कश्यप आणि नीरज घायवान यांनी दुसरा सीझन दिग्दर्शित केला आहे.

