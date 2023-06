FIR Against Actor Sahil Khan, 6 Others for Alleged Cyber Campaign : बॉलीवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता साहिल खान हा आता अडचणीत सापडला आहे. त्याच्यावर अंबोली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. यामुळे साहिलच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. यापूर्वी देखील साहिलवर वेगवेगळ्या कारणांसाठी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. FIR Against Actor Sahil Khan, 6 Others

आता अंबोली पोलिसांनी साहिल खानसहित आणखी सहा जणांवर सायबर गुन्ह्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. सोशल मीडियावर बदनामी केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. आंबोली पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादीने अभिनेता साहिल खान याच्याविरुद्ध ऑनलाइन सोशल मीडियावर बदनामीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

अभिनेता साहिल खान वर सोशल मीडियावर बदनामी केल्याचा आरोप आहे.पोलिसांनी सांगितले की, फिर्यादीच्या तक्रारीवरून विविध कलमांखाली एफआयआर नोंदवून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू असून, अद्याप याप्रकरणी कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. मनीष गांधी असे तक्रारदाराचे नाव असून तो इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये काम करतो.

गांधी हे एका कंपनीचे मालक असून त्यांनी आता साहिलसोबत काम करण्यास नकार दिला आहे. साहिलनं गांधी आणि त्यांच्या कुटूंबियांची सोशल मीडियावर बदनामी केल्याचे तक्रारीत म्हटले गेले आहे. १२ मार्च रोजी गांधी यांच्या एका मित्रानं त्यांना त्यांच्या कुटूंबियांची सोशल मीडियावर बदनामी केल्याचे म्हटले होते. यामध्ये काही फोटो मॉर्फ करण्यात आले होते.

इंस्टावर देखील गांधी यांचे काही फोटो मॉर्फ करुन लावण्यात आले होते. त्यानंतर त्या फोटोखाली ज्या कमेंट होत्या त्या अतिशय अश्लील आणि विकृत स्वरुपाच्या होत्या. असे गांधी यांनी त्या तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. यानंतर गांधी यांनी पोलिसांकडे धाव घेऊन साहिलच्या विरोधात तक्रारही दिली होती. यावेळी गांधी यांनी इंस्टाला विनंती करुन आपले अकाउंट ब्लॉक करण्याची विनंतीही केली होती.