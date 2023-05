Sai Tamhankar: अजून तू बच्चू आहेस.. म्हणत सईनं घेतली दिग्दर्शक संजय जाधवची फिरकी.. व्हिडिओ व्हायरल..

By

sai tamhankar and sanjay jadhav viral reel: 'तमाशा live', 'तु ही रे', 'दुनियादारी' असे कितीतरी दर्जेदार चित्रपट देणारे दिग्दर्शक संजय जाधव हे मराठी चित्रपटसृष्टीमधील एक दिग्गज व्यक्तिमत्त्व.

संजय जाधव यांनी आजवर प्रेक्षकांचे भरभरून मनोरंजन केले. लवकरच त्यांचा ‘दुनियादारी २’ हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. संजय जाधव सध्या सोशल मिडियावर चांगलेच सक्रिय झाले आहेत.

काही दिवसांपूर्वी तेआगामी सिनेमाच्या शूटिंगसाठी लंडनमध्ये गेले होते. त्यावेळीही त्यांनी भरपूर रील शेयर केल्या. आता पुन्हा एकदा त्यांनी एक व्हिडिओ शेयर केला आहे. ज्यामध्ये सई ताम्हणकर आणि संजय जाधव यांच्यात एक भन्नाट गोष्ट घडली आहे.

या व्हिडिओमध्ये संजय जाधव सईच्या वॅनिटी मध्ये जातात. सई मेकअप करत बसलेली असते. दोघांच्या गाठीभेटी होतात, चौकशी होते. त्यावर सई म्हणते दादा.. 'तु आता रील करायला लागला आहे. कसलं भारी जमतंय..' त्यावर संजय जाधव म्हणतात, कसं वाटतंय.. तर सई म्हणते 'एकदम मस्त'..

मग संजय जाधव म्हणतात, 'सई तुला एक बोलू का.. तुला पण rरील करायला हव्या.. रील केल्याने सोशल मिडियावरील आपला वावर वाढतो. आपली प्रसिद्धी वाढते.. तु पण हे करत जा..' त्यावर सई म्हणते.. 'होय रे, बरोबर..'

मग संजय जाधव म्हणतात.. 'बघ तू.. माझे फॉलोअर्स माहीत आहे का? ६८ हजार.. इतके लोक मला फॉलो करतात'. त्यावर सई म्हणते, 'होका.. आणि ती सहज फोन हातात घेत संजय जाधवांना म्हणते.. माझे ३.४ मिलियन म्हणजे ३४ लाख फॉलोअर्स आहेत..'

हे ऐकून संजय जाधव अवाक होतात. त्यावर सई म्हणजे 'तु बच्चूच आहेस..' असा हा विनोदी व्हिडिओ तूफान व्हायरल होत आहे.

सई आणि संजय जाधव एकमेकांचे खूप जवळचे मित्र आहेत. संजय जाधवांनी सईला घेऊन अनेक चित्रपट केले आहेत. 'दुनियादारी' हा त्यातला सर्वाधिक गाजलेला चित्रपट. आता ते या रील च्या माध्यमातून पुन्हा एकत्र आले आहेत.