तुम्हाला सई ताम्हणकर चकणी वाटते का? तिनेच सांगितला रिजेक्शनचा अनुभव..

sai tamhankar : सुबोध भावेच्या 'बस बाई बस' या कार्यक्रमाची भलतीच चर्चा आहे. झी मराठी वाहिनीवरील 'बस बाई बस' या कार्यक्रमात महिला कलाकार, राजकारणी सहभागी होतात यावेळी त्यांना इतर महिलांच्या मनातले प्रश्न विचारले जातात. अशी भन्नाट संकल्पना असणाऱ्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुबोध भावे (subodh bhave) करत आहे. या कार्यक्रमात या राष्ट्रवादी पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, भाजप आमदार पंकजा मुंडे, मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर अशा अनेक दिग्गज महिला सहभागी झाल्या आहेत. या कार्यक्रमात नुकतीच अभिनेत्री सई ताम्हणकर हिने हजेरी लावली होती. त्यावेळी तिने आपल्या रिजेक्शन म्हणजेच चित्रपटातून काढून टाकल्याची भावनिक आठवण सांगितली. (sai tamhankar participate in bus bai bus show on zee marathi) (sai tamhankar talks about her film rejection)



आपल्या कामातून प्रेक्षकांना भुरळ घालणारी अभिनेत्री सई ताम्हणकर आज मराठीच नाही तर हिंदी चित्रपट सृष्टीतही अकपले नाव गाजवते आहे. पण चित्रपट क्षेत्रात येण्यासाठी जेव्हा ती धडपडत होती. त्यावेळी एक कटू अनुभव तिला आला, याच अनुभवा विषयी ती 'बस बाई बस' या कार्यक्रमात बोलली आहे. ती म्हणाली, 'एका चित्रपटासाठी माझं सिलेक्शन झालं होतं. मात्र शूटच्या एक दिवस आधी मला सांगितलं की तू आता हा चित्रपट करत नाहीयेस. तेव्हा मला खूप वाईट वाटलं होतं. माझं हर्ट ब्रोकन झालं होतं. माझं कॉन्फिडन्स लो झाला होता. पण मला वाटतं जेव्हा असं काही होतं तेव्हाच माणून पेटून उभा राहतो आणि त्यातून काहीतरी छान घडतं.'

यावर सुबोध भावे विचारतात की, काय कारण दिलं होतं त्यांनी. त्यावरसई म्हणते की, 'तू चकणी आहेस'. हे aiऐकून सगळेच हसू लागतात. त्यावर सुबोध म्हणतो, तो चुकून चकणी म्हणाला असेल, त्याला तू चिकणी दिसतेस असं म्हणायच असेल.' सईचा हा भावनिक अनुभव सर्वांनाच हसवून गेला.