सैफ अली खानला वाटतंय मुलगा इब्राहीमने बॉलीवूडमध्ये 'या' अभिनेत्यासारखी करावी धमाकेदार एंट्री

मुंबई- सैफ अली खान त्याच्या मुलांवर खूप प्रेम करतो. तो आता चौथ्यांदा बाबा बनणार आहे. सोशल मिडियावर सारा, अब्राहीम आणि तैमुरसोबतचे त्यांचे फोटोच सांगतात की ते एक उत्तम वडिल आहेत आणि जेव्हा केव्हा वेळ मिळतो तेव्हा तो त्याच्या मुलांसोबत वेळ घालवत असतो. सध्या सैफ मुलगा तैमुर अली खानसोबत आणि पत्नी करिना कपूरसोबत 'भूत पुलिस' सिनेमांच शूटिंग संपवून सुट्टी एन्जॉय करतोय. सैफ अली खाने नेहमीच त्याच्या मुलांच्या बॉलीवूड डेब्युमुळे प्रश्नांच्या गराड्यात असतो. सारा अली खानची बॉलीवूडमध्ये एंट्री झालीये मात्र आता मुलगा इब्राहीम अली खानच्या बॉलीवूड डेब्युविषयी सैफने मौन सोडलंय. हे ही वाचा: शेतक-यांच्या आंदोलनावर अभिनेता सोनू सूदने दिली प्रतिक्रिया बॉलीवूड अभिनेता सैफ अली खानने नुकतीच एक मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीदरम्यान मुलगा इब्राहीमच्या बॉलीवूड डेब्युविषयी सांगितलं की 'इब्राहीमची सुरुवात हृतिक रोशनसारखी व्हायला हवी अशी माझी इच्छा आहे.' त्याने पुढे सांगितलं की ''मला असं मनापसून वाटतं की जशी धमाकेदार एंट्री हृतिक रोशनने बॉलीवूडमध्ये केली होती तसाच धमाका इब्राहीम अली खानने करावा.'' सैफने सांगितलं की ''अजुन इब्राहीमला खूप काही शिकायचं आहे. त्याने सोशल मिडियापासून दूर राहून वेळेवर स्क्रीनवर येऊन धमाका केला पाहिजे. हे ठिक आहे की आम्ही देखील पडद्यावर नवीन चेहरे बघण्यासाठी उत्सुक आहोत मात्र घाई देखील करता कामा नये.''सारा अली खानबद्दल बोलताना सैफ म्हणाला की 'माझ्यासाठी अजुन छोटी बच्ची आहे. त्यामुळे तिला स्क्रीनवर पाहणं खूप मजेशीर वाटतं.' सैफच्या आगामी सिनेमाबाबत सांगायचं झालं तर सैफ आगामी 'भूत पुलिस' सिनेमात दिसून येईल. याशिवाय प्रभासच्या 'आदिपुरुष' या सिनेमात देखील तो महत्वाची भूमिका साकारणार आहे. saif ali khan wants ibrahim ali khan bollywood debut be like hrithik roshan

Web Title: saif ali khan wants ibrahim ali khan bollywood debut be like hrithik roshan