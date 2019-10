सायना नेहवालने दिल्या परिणीतीला शुभेच्छा !

मुंबई : बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल हिच्यावर आता लवकरच बायोपिक तयार होत आहे. क्रिडाक्षेत्रातील आजवरचा प्रवास आणि तिच्या कारकीर्दीवर बॉलिवूडमध्ये बायोपिक तयार होणार आहे. या चित्रपटाच्या शुटिंगला 11 सप्टेंबरपासून सुरुवात होईल. चित्रपटामध्ये अभिनेत्री परिणीती चोप्रा सायनाच्या भूमिकेत झळकणार आहे. लवकरच चित्रपटाच्या शुटिंगला सुरुवात होणार असल्याने सायनाने परिणीतीला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Looking forward to this journey together! My best wishes to the team #SainaNehwalBiopic #Saina @ParineetiChopra #AmoleGupte @itsBhushanKumar @deepabhatia11 @Sujay_Jairaj @TSeries pic.twitter.com/YydT5LR7gu

— Saina Nehwal (@NSaina) October 7, 2019