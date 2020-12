'त्यांची तब्येत ठिक नाहीये..' सांगत सायरा बानो यांनी दिले दिलीप कुमार यांचे हेल्थ अपडेट

मुंबई- बॉलीवूडची दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो आणि दिलीप कुमार बॉलीवूडच्या त्या कपल्सपैकी एक आहेत ज्यांच्या प्रेमाचं उदाहरण दिलं जातं. दोघांच्या लग्नाचा ५४ वर्ष झाली आहेत आणि आज देखील दोघंही एकमेकांसोबत आनंदात आहेत. दोघांच्.ा प्रेमात जराही कमतरता आलेली नाही उलट दिवसेंदिवस त्यांच्या प्रेमात वाढ होत आहे. सायरा अनेकदा दिलीप यांची घेत असलेली काळजी पाहून दोघांमधील प्रेम अजुनही किती ताजं आहे हेच दर्शवतं. दिलीप कुमार यांची तब्येत गेल्या अनेक वर्षांपासून ठिक नाहीये. यादरम्यान सायरा बानोच अशा आहेत ज्या वर्षानुवर्ष पती दिलीप कुमार यांची देखभाल करत आहेत. त्यांची काळजी घेत आहेत. हे ही वाचा: कोरोना व्हायरसने घेतला आणखी एका अभिनेत्रीचा बळी, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम 'या' अभिनेत्रीचं निधन अभिनेत्री सायरा बानो यांनी नुकतंच दिलीप कुमार यांच्या हेल्थचे अपडेट दिले आहेत. त्यांनी सांगितलं की दिलीप कुमार सध्या खुप कमजोर झाले आहेत. त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती खूप कमी झाली आहे. त्यांनी या दरम्याने हे देखील सांगितलं की त्या केवळ त्यांच्यावर दबाव आहे म्हणून दिलीप साहेब यांची काळजी घेत नाहीत तर त्यांचं दिलीप साहेब यांच्यावर खूप प्रेम आहे म्हणून त्यांची देखभाल करणं आणि त्यांची काळजी घेणं त्यांना आवडतं. त्यांनी म्हटलं की त्यांना नाही वाटत की लोकांची त्यांची स्तुती करावी. टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सायरा यांनी सांगितलं की, ''माझी ही अजिबात इच्छा नाहीये की कोणी माझी स्तुती करावी आणि म्हणावं की मी डेडीकेटेड पत्नी आहे. ते सध्या खूप कमजोर आहेत. त्यांनी प्रतिकार शक्ती देखील कमी आहे. कित्येकदा ते हॉलपर्यंत येतात देखील आणि पुन्हा रुममध्ये जातात. त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना करा. '' saira banu reveals dilip kumar is not well says pray for his welfare



