सलमानच्या चाहत्यांसाठी खुशखबर, लॉकडाऊननंतर लगेचच सुरु करणार 'राधे'ची शूटींग

मुंबई- कोरोना व्हायरसममुळे देशभरात लॉकडाऊन सुरु आहे. त्यामुळे सगळ्याच सिनेमांच्या शूटींगवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र आता हळूहळू अनलॉकिंग सुरु झालंय आणि सिनेमांच्या शूटींगला देखील सुरुवात होत आहे. कित्येक सेलिब्रिटींनी त्यांच्या रखडलेल्या सिनेमांचं शूटींग पुन्हा सुरु केलं आहे. याआधी मालिकांच्या शूटींगला सुरुवात झाली होती मात्र काही मालिकांच्या सेटवर कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने पुन्हा शूटींग बंद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे संपूर्ण काळजी घेत सिनेमांच्या शूटींगला सुरुवात करावी लागणार आहे. हे ही वाचा: भन्साळींच्या चौकशीत खुलासा, सुशांतनेच या कारणामुळे नाकारले भन्साळींचे ४ सिनेमे यादरम्यान सलमानच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. लवकरंच सलमान त्याच्या आगामी 'राधे' सिनेमाची शूटींग सुरु करणार असल्याचं कळतंय. मिळालेल्या माहितीनुसार, सलमान खान, अतुल अग्निहोत्री, प्रभूदेवा हे सिनेमांचं शूटींग पुन्हा एकदा सुरु करण्याच्या विचारात आहेत. सोबतंच सिनेमाची टीम हा देखील विचार करत आहे की कमीत कमी लोकांमध्ये सिनेमाची शूटींग कशी केली जाऊ शकेल. सलमान खान ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शूटींगला सुरुवात करणार असल्याचं कळतंय.या सिनेमाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर सलमान खानसोबत या सिनेमात जॅकी श्रॉफ, रणदीप हुडा, दिशा पटानी यांच्या महत्वाच्या भूमिका आहेत. प्रभू देवा या सिनेमाचं दिग्दर्शन करत असून अतुल अग्निहोत्रीने या सिनेमाती निर्मिती केली आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात बांद्रा येथील मेहबुब स्टुडिओमध्ये सिनेमाचं उरलेलं शूट पूर्ण केलं जाणार असल्याचं कळतंय. सलमान खान, दिशा पटानी स्टारर 'राधे: युअर मोस्ट वॉन्टेड भाई' सिनेमाचं शूटींग मार्च महिन्यातंच सुरु झाली होती. मात्र कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे शूटींग मध्येच थांबवावी लागली. लॉकडाऊन संपल्यानंतर लगेचच शूटींगला सुरुवात करण्याचं अनेक बडे स्टार टाळत आहेत मात्र सलमान ही रिस्क घेण्याच्या तयारीत आहे. नुकतंच अक्षय कुमार देखील त्याच्या 'बेलबॉटम' सिनेमाचं शूट ऑगस्टमध्ये सुरु करणार असल्याचं कळालं होतं मात्र अक्षय आणि त्याच्या सिनेमाची टीम मुंबईत शूटींगची रिस्क न घेता थेट यु.के गाठणार आहेत आणि तिथेच या सिनेमाचं शूट पूर्ण करणार आहेत. salman khan can resume shooting of radhe after unlocking has started

