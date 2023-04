By

Salman Khan च्या बहुप्रतिक्षित 'किसी का भाई किसी की जान' सिनेमाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. सिनेमात भाईजान धमाकेदार अॅक्शन सीन्स करताना दिसत आहे. यादरम्यान सलमान संदर्भात वेगवेगळ्या बातम्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहेत.

सलमानच्या हातात कायम एक ब्रेसलेट दिसते. या ब्रेसलेटमध्ये एक फिरोजा स्टोन बसवलेला आहे. भाईजान कायम या ब्रेसलेटला आपल्या हातात घालतो. या ब्रेसलेटमागे एक कहाणी आहे..चला आज जाणून घेऊया त्याविषयी.

सलमान खान आपल्या फिरोजा स्टोनवाल्या ब्रेसलेटला खूप लकी मानतो. सलमान याला का कायम आपल्या हातात घालतो,याविषयी त्यानं स्वतः एकदा खुलासा केला होता.

अभिनेता म्हणाला होता,''माझे वडील कायम हे ब्रेसलेट हातात घालायचे. हे त्यांच्या हातावर एकदम शोभून दिसायचं. लहान मुलं कशी खेळतात एखाद्या गोष्टीसोबत तसं मी या ब्रेसलेटसोबत खेळायचो. मग मी जेव्हा काम करायला सुरुवात केली तेव्हा वडलांनी मला अगदी तसंच ब्रेसलेट बनवून दिलं''.(Salman Khan firoza stone bracelet this person gifted this to kisi ka bhai kisi ki Jaan actor)

ब्रेसलेटचं वैशिष्ट्य सांगताना सलमान म्हणाला होता, ''तुमच्यावर जर कोणाची वक्र दृष्टी पडली तर हा फिरोजा स्टोन त्याला परतवून लावतो. खूप नकारात्मकता आपल्या आजुबाजूला असेल तर या खड्याला भेग पडते''.

सलमान म्हणाला,''अशा भेगा पडून पडून आता मी हा सातवा खडा वापरतोय या ब्रेसलेटमध्ये''.

सलमानच्या वर्कफ्रंटविषयी बोलायचं झालं तर त्याच्या 'किसी का भाई किसी की जान' सिनेमाला दमदार ओपनिंग मिळालं आहे. सिनेमानं पहिल्या दिवशी १२.५ करोडची कमाई केल्याचं म्हटलं जात आहे.

'किसी का भाई किसी की जान' काही पोर्टल्सवर १०८P,480P,360P,240P आणि HD मध्ये डाऊनलोडसाठी उपलब्ध झाली आहे. सिनेमा असा लीक झाल्यानं बॉक्सऑफिस कलेक्शनवर याचा परिणाम होऊ शकतो. सिनेमाला समिक्षकांसोबत प्रेक्षकांनी देखील चांगल्या कमेंट्स दिल्या आहेत. 'किसी का भाई,किसी की जान' सिनेमा ४५०० स्क्रीन्सवर रिलीज झाला आहे. रोज १६,००० शो या सिनेमाचे होत आहेत.