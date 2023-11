Salman Khan : फाटक्या बुटांवरुन सलमाननं केलं मोठं वक्तव्य, 'मी माझ्या आयुष्यात कधीच....' काय बोलला भाईजान?

Salman khan says he is not a superstar after his torn shoes : बॉलीवूडच्या भाईजान सलमान खानचा टायगर ३ हा आता बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालताना दिसतो आहे. त्याला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसादही मिळत आहे. अशावेळी त्याच्या व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओनं नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रियांना उधाण आले आहे.

सलमाननं त्या मुलाखतीमध्ये व्हिडिओविषयी जे काही सांगितलं त्यावरुन चाहत्यांनी देखील त्याचे स्वागत केले आहे. आपल्याविषयी चाहते जे विचार करतात तसे काही नाही. त्यांचे प्रेम आहे. त्यांच्या कौतुकानं मी मोठा झालो आहे. असे सलमाननं म्हटले आहे.

सलमाननं त्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओविषयी दिलेली प्रतिक्रिया चर्चेत आहे. यावर त्यानं खुलासाही केला आहे. तो म्हणतो, मी काही सुपरस्टार नाही. मी कधीही फार माझ्या कपड्यांविषयी फारसा विचार केलेला नाही. लोकं मला सुपरस्टार समजतात हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे. पण माझ्यात सुपरस्टार सारखे असे काही नाही. मला त्यावेळी जसे वाटते तसं मी करतो. अमूक फॅशन केली पाहिजे, त्यासाठी अमूक काळजी घेतली पाहिजे असेही मी कधी प्लॅन करत नाही.

सलमान पुढे म्हणतो, मी सकाळी लवकर उठतो त्या दिवसात काय करायचे याचा प्लॅनही माझ्याकडे रेडी असतो. मी खूप सारी कॉफी पितो. म्हणजे कामाला उत्साह येतो. सलमाननं यावेळी त्याला एक था टायगर आपल्याला कसा मिळाला होता याविषयी सांगितलं. मी एक था टायगरची स्टोरी माझ्या फार्म हाऊसवर ऐकली होती. त्यावेळी दुपारचे दीड वाजले होते. मला ती स्क्रिप्ट खूपच आवडली होती. आणि मी त्यासाठी होकार दिला होता.

काही दिवसांपूर्वी सलमान खानचा मीडियामध्ये एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यावरुन मोठ्या चर्चेला उधाण आले होते. त्यात सलमानच्या बुटांकडे अनेकांचे लक्ष गेले. तर ते बुट फाटले होते.सलमान असे बुट्स का घालून आला आहे, ही त्याची फॅशन आहे का, त्यामागे पण त्याचा प्रमोशनचा विचार तर नाही ना, असे अनेक प्रश्न त्याच्या चाहत्यांनी, नेटकऱ्यांनी उपस्थित केले होते.

सलमाननं परिधान केलेल्या त्या शुजची किंमत कित्येक लाखात असेल असेही काही चाहत्यांचे म्हणणे होते. काहींना वाटते आहे की ही त्याचा अनोखी स्टाईल आहे. सलमान एका ठिकाणचे शुटींग संपवून दुसऱ्या ठिकाणी चालल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. या सगळ्यात त्या व्हिडिओनं नेटकऱ्यांना प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडले आहे.