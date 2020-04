'कुछ कुछ होता है' मधील 'या' प्रसिद्ध अभिनेत्रीला लॉकडाऊनमुळे घेता नाही आलं वडिलांचं अंत्यदर्शन 

मुंबई- सध्या संपूर्ण जगावर ओढवलेल्या कोरोना व्हायरसचा सामना प्रत्येकजण करत आहे..या व्हायरसचा प्रादुर्भाव आणखी वाढु नये याची खबरदारी म्हणून संपूर्ण देश २१ दिवस लॉकडाऊन करण्यात आला आहे..या लॉकडाऊनमुळे सध्या सार्वजनिक वाहतुक सेवा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत...त्यामुळे अनेकजण आहे तिथेच अडकलेले पाहायला मिळतायेत..असंच काहीसं घडलंय ते अभिनेत्री सना सईदच्या बाबतीत.. हे ही वाचा: अभिनेता कार्तिक बनवायला गेला केक पण बनलं बिस्किट 'कुछ कुछ होता है' चित्रपटातील छोट्या अंजलीची भूमिका साकारलेली अभिनेत्री तुम्हाला आठवत असेल...त्याच अंजलीचे म्हणजेच अभिनेत्री सना सईदचे वडिल अब्दुल अहद सईद यांचं जनता कर्फ्युच्या दिवशी निधन झालं...त्यांची प्रकृती बरेच दिवसांपासून खालावली होती. परंतु सना कोरोनामुळे केल्या गेलेल्या लॉकडाऊनच्या कारणाने अमेरिकेत अडकली होती. त्यामुळे तिला तिच्या वडिलांना शेवटचं पाहता देखील आलं नाही. सनाच्या वडिलांचे 22 मार्च रोजी निधन झाले, मात्र लॉकडाऊन असल्यानं तिला भारतात परतता आले नाही. एका कार्यक्रामानिमित्त ती गेल्या महिन्यात अमेरिकेला गेली होती. एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत ती म्हणाली की, 'माझे वडिल बरेच दिवसांपासून आजारी होते. त्यांना मधुमेहाचा त्रास होता. मी लॉस एंजेलसला असताना सकाळी 7 वाजता मला फोन आला. मला घरी पोहचायचे होते. पण त्यावेळी बाहेरील परिस्थिती खूपच गंभीर होती. सर्वत्र लॉकडाऊन असल्याने मला भारतात पोहचता आले नाही. ज्यावेळी बाबा जग सोडून गेले तेव्हा माझ्या कुटुंबाला माझी सर्वाधिक गरज होती. बाबांनी काही काळापासून खूप त्रास सहन केला आहे. आता नक्कीच ते जिथे असतील तिथे आनंदी असतील.' सनाच्या वडिलांचे २२ मार्च रोजी अत्यंसंस्कार करण्यात आले. देशभारत लॉकडाऊन असल्याने कमीतकमी कुटुंबातील लोकांना त्यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहता आलं...केवळ तीन तासांत त्यांच्या वडिलांचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले असंही तिनं सांगितलं. sana saeeds father passed away on the day of janata curfew while she was stuck in la amid lockdown

