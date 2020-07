सुशांतची सहकलाकार संजना सांघीने मुंबईला केलं 'खुदा हाफिज'

मुंबई- अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतचा शेवटचा सिनेमा 'दिल बेचारा'मधील अभिनेत्री संजना सांघीने मुंबईला खुदा हाफिज म्हटलंय. मंगळवारी संजना बांद्रा पोलिस स्टेशनला सुशांतच्या केसमधील चौकशीसाठी पोहोचली होती. ९ तास तिची चौकशी सुरु होती. त्यानंतर बुधवारी संजनाने तिच्या इंस्टाग्रामवरुन ती मुंबई सोडून जात असल्याची माहिती दिली आहे. हे ही वाचा: मनोज वाजपेयीने केला मोठा खुलासा, 'मी देखील आत्महत्या करणार होतो...' संजना सांघीने तिच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन ती मुंबई सोडून जात असल्याची पोस्ट केली आहे. मुंबई एअरपोर्टवरुन तिने तिचा फोटो पोस्ट करत याविषयीची माहिती दिली. तिने जे लिहिलंय त्यातून असं दिसून येतंय की तिला पुन्हा मुंबईला येण्याची इच्छा नाहीये. मंगळवारच्या संध्याकाळी जेव्हा संजना ८.३० च्या दरम्यान तिचा जबाब नोंदवून निघाली तेव्हा त्रासलेली दिसत होती. ९ तासांच्या एवढ्या चौकशीनंतर स्वाभाविक आहे की ती तणावात असणार. मुकेश छाब्रा दिग्दर्शित आणि संजना-सुशांत स्टारर 'दिल बेचारा' २४ जुलै रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होणार आहे. मात्र तरीही संजनाच्या या इंस्टाग्राम स्टोरीवरुन ती दुःखी आणि नाराज असल्याचं समजतंय.संजनाने लिहिलंय, 'खुदा हाफिज मुंबई, ४ महिन्यानंतर तुझं दर्शन झालं. मी निघाले दिल्लीला परत जाण्याासाठी. तुझे रस्ते काहीतरी वेगळे होते. सामसुम होते. कदाचित माझ्या मनात जे दुःख आहे ते माझा दृष्टीकोन बदलत आहे. किंवा कदाचित तु देखील थोडी दुःखात आहेस. भेटूया? लवकरंच. कदाचित नाही सुद्धा.' संजनाच्या या पोस्टवरुन ती खूपंच दुःखी असल्याचं समजतंय. इतकंच नाही तर तिला मुंबईला यायची पुन्हा इच्छाही नसल्याचं या पोस्टमधून कळून येत आहे. सुशांतने शेवटचा सिनेमा संजनासोबत केला होता. सुशांत सेटवर डिप्रेशनमध्ये वाटला नसल्याचं संजनाने तिच्या जबाबात सांगितलं होतं. sanjana sanghi bids adieu to mumbai leaving cryptic message after recording her statement

