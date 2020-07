मुंबईतील डब्बेवाल्यांच्या मदतीसाठी पुढे सरसावली 'ही' सेलिब्रिटी जोडी

मुंबई- लॉकडाऊमध्ये सध्या अनेक कामं बंद आहेत त्यामुळे साहजिकंच त्या कामांशी संबंधित असलेली साखळीही कोलमडली आहे. असंच काही म्हणता येईल ते मुंबईतील डब्बेवाल्यांच्या बाबतीत. मुंबईतील डब्बेवाल्यांवर आजपर्यंत अनेक शोध झाले, त्यांच्यावर लेख लिहिले गेले, त्यांच्या कामाचं देशात-परदेशात सगळीकडे कौतुक झालं मात्र सध्या हेच मुंबईचे डब्बेवाले अडचणीत आहेत. हे ही वाचा: सुशांतच्या आठवणीत रिया चक्रवर्तीने लिहिली पोस्ट, म्हणाली 'आता तु देखील त्या चमचमत्या ता-यांपैकी एक आहेस.. ' लॉकडाऊनमुळे अनेक कामाची ठिकाणं बंद असल्याने मुंबईचे डब्बेवाले देखील आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. मात्र त्यांची ही अडचण दूर करण्यासाठी एक सेलिब्रेटी जोडी पुढे सरसावली आहे. चार महिन्यांपासून काम बंद असल्याने मुंबईच्या डब्बेवाल्यांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. त्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन त्यांना मदत करण्यासाठी अभिनेता संजय दत्त आणि सुनील शेट्टी एकत्र आले आहेत. या डब्बेवाल्यांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्राचे मंत्री असलम शेख देखील पुढे आले आहेत. या कामात सुनील शेट्टीने स्वतःहून पुढाकार घेतला आहे. सुनिल सांगतो की हा पुढाकार त्याने असलम शेख आणि संजय दत्त यांच्या मदतीने घेतला आहे आणि हे काम करण्यासाठी कोणताही किंतु परंतु नाहीये. कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे मार्च महिन्यापासून देशभरात लॉकडाऊन सुरु आहे. त्यामुळे डब्बेवाल्यांची सेवा देखील ठप्प झाली आहे. तेव्हा पासून आत्तापर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रातील मोठमोठ्या शहरांमध्ये जाऊन लोकांना जेवण पुरवणा-या या डब्बावाल्यांचे स्वतःच्या जेवणाचे हाल सुरु झाले आहेत. याबाबत बोलताना सुनिल शेट्टीने एका वेबसाईटला सांगितलं की, 'यांच्यासाठी जेवण घेऊन अनेक ट्रक पुण्यात पोहोचले आहेत जिथे अनेक डब्बेवाले थांबले आहेत. त्यांच्या या कामात त्यांना एक स्थानिक एनजीओ मदत करत आहे.' याबाबत बोलताना संजय दत्तने सांगितलंय की, 'हा संपूर्ण समुदाय मुंबईचं पोट भरतो आणि आज ते स्वतः उपासमारीमुळे अडचणीत आहेत. म्हणूनंच आम्ही त्यांना आमच्या प्रेमासोबतंच आमचा डब्बा देखील पोहोचवत आहोत.' याविषयी अधिक माहिती देताना असलम शेख म्हणाले, 'हे डब्बेवाले म्हणजे मुंबईची दुसरी लाईफ लाईन आहेत. मात्र सध्या ते या महारोगराईमुळे अडचणीत सापडले आहेत. हे लोक कोणताही दुसरा व्यवसाय करु शकले असते मात्र त्यांना जास्त पैसे कमवण्याचा लालचीपणा न करता लोकांची सेवा करणं योग्य समजलं. हे लोक मानवता दर्शवण्यासाठी लोकांना एक प्रकारची प्रेरणा देतात. अशा कठीण काळात हे लोक देखील कठीण परिस्थितीतून जात आहेत. तेव्हा हे आम्ही आमचं कर्तव्य समजतो की आपण देखील त्यांच्यासारखीच सेवा केली पाहिजे.' sanjay dutt and suniel shetty help to mumbai dabbawala due to lockdown

