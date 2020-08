कधीकाळी बेस्ट फ्रेंड्स होत्या सारा अली खान आणि रिया, सुशांतमुळे तुटली मैत्री?

मुंबई- सुशांतच्या मृत्युनंतर अनेक गोष्टींचा उलगडा होत आहे. यावेळी सुशांतच्या लव्ह लाईफशी संबंधित काही नवीन गोष्टी समोर येत आहेत.ज्यामध्ये अभिनेत्री सारा अली खानचं नाव अनेकदा समोर येत आहे. सुशांतचा मित्र सॅम्युएल होकिपच्या इंस्टाग्राम पोस्टनंतर सारा आणि सुशांतच्या अफेअरच्या चर्चांना उधाण आलं. यामध्ये त्याने म्हटलं होतं की सुशांत आणि सारा एकमेकांवर खूप प्रेम करत होते. इतकंच नाही तर सारा अली खान आणि रिया चक्रवर्ती एकमेकींच्या पक्क्या मैत्रीणी असल्याच्याही आता चर्चा होत आहेत. हे ही वाचा: अक्षय कुमारचं पंतप्रधान मोदींच्या पावलावर पाऊल, ट्विटरवरुन दिली 'ही' माहिती एका वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार २०१७ मध्ये सारा अली खान आणि रिया चक्रवर्ती यांची चांगली मैत्री होती. दोघीही अनेकदा एकत्र पार्टी करताना आणि जीमला जाताना दिसून आल्या होत्या. मात्र अचानक काही दिवसांनंतर दोघी एकमेकांसोबत दिसायच्या बंद झाल्या. सारा त्यावेळी सुशांतसोबत 'केदारनाथ' सिनेमाच्या शूटींगमध्ये बिझी होती. तर दुसरीकडे रिया तिच्या दुस-या प्रोजेक्ट्स मध्ये बिझी होती. यानंतर डिसेंबर २०१७ त्यांची मैत्री तुटल्याच्या बातम्या इंटरनेटवर पाहायला मिळाल्या. यासोबतंच दोघींमध्ये सुशांतवरुन मतभेद झाल्याचंही समोर आलं होतं. या दोघींचे जीममधून एकत्र निघतानाचे अनेक फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. सुशांतचा मित्र सॅम्युएलने वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की 'सारासोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर रिया सुशांतच्या आयुष्यात आली. मात्र मला असं नेहमीच वाटायचं की सारासोबत त्यांची बॉन्डिंग जास्त चांगली होती. दोघांना एकत्र बघून असं वाटायाचं की हे सगळं सिनेमात घडतंय एवढे ते दोघे एकमेकांचा आदर करायचे. त्यांची एनर्जी खूप चांगली होती.' sara ali khan and rhea chakraborty were once good friends and were inseparable

Web Title: sara ali khan and rhea chakraborty were once good friends and were inseparable