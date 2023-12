Aarya Ambekar: ‘हे युट्युबर असे कसे करू शकतात ?’ आर्यासोबत झाला डिजिटल स्कॅम! व्हिडिओ पोस्ट करत व्यक्त केला संताप

तर या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले, “New scam in the market.. beware musicians.. मी माझ्या लाईव्ह कॉन्सर्ट्समध्ये गायलेल्या काही गाण्यांचे व्हिडीओज काही लोकांनी युट्यूबवर पोस्ट केले होते. त्या व्हिडीओजमधून ऑडियो एक्सट्रॅक्ट करून “latest Marathi Kirtan” नावाच्या एका म्युझिक लेबलने audio platforms वर स्वतःच्या copyright सकट upload केले आहेत.

हे audios आणि videos माझ्या परवानगी शिवाय upload झालेले आहेत. पण त्यावर मला claim करता येण्यासाठी माझ्याकडे original व्हिडीओ किंवा ऑडियो माझ्याकडे असायला हवे. पण ते माझ्याकडे नसल्यामुळे, माझा आवाज माझ्या परवानगी शिवाय वापरला आहे. असे असूनही मला क्लेम करता येत नाहीये! How sad can this get!”.