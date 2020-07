सरोज खान यांच्या आयुष्यावर येणार जीवनपट? रेमो डिसूझा करणार शेवटची इच्छा पूर्ण?

मुंबई- बॉलीवूडच्या प्रसिद्ध कोरिओग्राफर सरोज खान यांचं ३ जुलै रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. गेल्या अनेक दिवसांपासून त्या आजारी होत्या. या वर्षात अनेक सेलिब्रिटींनी या जगाचा निरोप घेतला त्यामुळे बॉलीवूडमध्ये दुःखाचं वातावरण आहे. नुकतंच सरोज यांची लहान मुलगी सुकैना नागपालने एका प्रसिद्ध वेबसाईटला दिलेल्या माहितीनुसार सरोज खान यांच्या आयुष्यावर अनेकांना जीवनपट बनवण्याची इच्छा असल्याचं सांगितलं. हे ही वाचा: सुशांतच्या 'दिल बेचारा' ट्रेलरने तोडला वर्ल्ड रेकॉर्ड.. प्रसिद्ध कोरिओग्राफर सरोज खान यांच्या जाण्याने बॉलीवूडने एक उत्तम डान्सर गमावल्याचं दुःख आहे. अनेक अभिनेत्रींच्या यशस्वी करिअरमध्ये मोलाचा वाटा असलेल्या सरोज खान यांच्या कोरिओग्राफीला नवीन पिढी मुकली आहे. सरोज यांना कलाकार मास्टरजी म्हणून हाक मारायचे. त्यांच्यासोबतच्या अनेक आठवणी सेलिब्रिटींच्या मनात आहेत. २००० पेक्षा जास्त गाण्यांवर कोरिओग्राफी केलेल्या सरोज खान यांच्या आयुष्यावर आता अनेकांना जीवनपट बनवण्याची इच्छा आहे. प्रसिद्ध कोरिओग्राफ रेमो डिसूझा यांनी देखील सरोज खान यांच्या समोरंच त्यांचा जीवनपट बनवण्याविषयी चर्चा आणि प्लानिंग केली होती. सुकैना नागपाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'आईवर जीवनपट बनवण्याविषयी तीन जणांनी चर्चा केली होती. सगळ्यात आधी हम तुम सिनेमाचे दिग्दर्शक कुणाल कोहली आईकडे आले होते. मात्र कोणत्यातरी कारणाने ही गोष्ट रखडली आणि काम थांबलं. त्यानंतर कोरिओग्राफर आणि दिग्दर्शक बाबा यादव यांच्या पत्नीने आईला सांगितलं होतं की त्यांना आईच्या आयुष्यावर एक वेबसिरीज बनवण्याची इच्छा आहे. नंतर कोरिओग्राफर रेमो डिसूझा यांनी आईला सांगितलं होतं की त्यांना हा जीवनपट बनवायचा आहे. ' सुकैना पुढे सांगतात की, 'एके दिवशी मी आईला विचारलं की आता तीन जणांना तुझ्यावर जीवनपट बनवायचा आहे. जर हा जीवनपट बनवायचा असेल तर तुला कोणासोबत बनवायला आवडेल?' तेव्हा आईने सांगितलं होतं की ती 'रेमो डिसूझासोबत तिच्या आयुष्यातील कहाणीवर जीवनपट बनवायला आवडेल. रेमो आणि मी एकाच प्रोफेशनमधील आहोत. तो देखील त्याच्या जेमतेम परिस्थितीतून आज एवढा मोठा दिग्दर्शक बनला आहे तेव्हा तोच माझ्या आयुष्यावर उत्तम सिनेमा बनवू शकतो असं त्यांनी सांगितलं होतं.' याविषयी रेमोने एका वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे की, 'होय आमचं याबाबत कलंकच्या शूटींग दरम्यान बोलणं झालं होतं. अजुन मी त्यांच्या दुःखातून सावरलेलो नाही. वेळ येईल तेव्हा मी त्यांच्या मुलीशी याबाबत नक्की चर्चा करेन. सेटवर असताना मी त्यांना म्हटलं होतं की तुमचा प्रवास प्रेरणादायी आहे तेव्हा तुमच्यावर जीवनपट बनायला हवा तेव्हा सरोजजी मला म्हणाल्या होत्या मग कधी बनवणार तु माझ्यावर जीवनपट? एवढं आमचं बोलणं झालं होतं' असं रेमोनो सांगितलं. saroj khan biopic to be directed by remo d souza a tribute to the dance queen

