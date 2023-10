Scam 2003 Vol 2 Trailer: तेलगीच्या घोटाळ्यात सामिल असणारे ते मंत्री कोण? स्कॅम भाग 2 चा ट्रेलर भेटीला

By

अब्दूल करीम तेलगीच्या घोटाळ्यावर आधारीत स्कॅम वेबसिरीजची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. स्कॅमच्या पहिल्या भागाला प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. आता सर्वांना उत्सुकता होती. स्कॅमच्या दुसऱ्या भागाची.

स्कॅमचा दुसरा भाग कधी रिलीज होणार याची अनेकजण वाट पाहत होते. अखेर स्कॅमच्या दुसऱ्या भागाची पहिली झलक भेटीला आलीय. या दुसऱ्या भागात तेलगीच्या घोटाळ्यात कोणते राजकारणी सहभागी होते, याचा खुलासा होण्याची शक्यता आहे.

(SCAM 2003 The Telgi Story VOL 2 trailer out now released 3rd november)

पहिला भागाच्या यशानंतर, स्कॅम २००३: द तेलगी स्टोरी उरलेले भाग प्रसारित केले जाणार आहेत. पहिल्या पार्टमध्ये एकूण पाच भाग पाहायला मिळाले. आता स्कॅमचे उरलेले भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. पहिल्या भागाच्या शेवटी आपण पाहिलं की एका रात्रीत अब्दुल तेलगी बारबालेवर लाखो पैशांची उधळण करतो. आता दुसऱ्या भागात तेलगीला अटक होणार असुन तो कोणत्या राजकारण्यांचं नाव घेतो हे पाहायचं आहे.

स्कॅम वेबसिरीजमध्ये आपण पाहिलं की, कर्नाटकातील खानापूर येथे जन्मलेल्या अब्दुल करीम तेलगी हा एक सामान्य फळविक्रेता असतो. हाच तेलगी पुढे १८ राज्यांमध्ये पसरलेल्या आणि संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या भारतातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांमधला मास्टरमाइंड बनतो. हा घोटाळा म्हणजे स्टॅम्प पेपर.

स्कॅम २००३: द तेलगी स्टोरीची निर्मिती अप्लॉज एंटरटेनमेंटने स्टुडिओनेक्स्टच्या सहकार्याने केली आहे. या वेबसिरीज्या दुसऱ्या भागात भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

स्कॅम २००३: द तेलगी स्टोरी मध्ये गगन देव रियार या अभिनेत्याने तेलगीची प्रमुख भुमिका साकारली आहे. याशिवाय या वेबसिरीजमध्ये सना अमीन शेख, भावना बलसावेर, भरत जाधव, जे.डी. चक्रवर्ती, भरत दाभोळकर, शशांक केतकर, तलत अजीज, निखिल रत्नपारखी, विवेक मिश्रा, हिता चंद्रशेखर, अजय जाधव, दिनेश लाल यादव यांच्या भूमिका आहेत.

ही मालिका राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक हंसल मेहता या सीरिजचे शो रनर असून तुषार हिरानंदानी यांनी ती दिग्दर्शित केली आहे. स्कॅम २००३: द तेलगी स्टोरी चा दुसरा भाग ३ नोव्हेंबर पासून सोनी लिव्हवर बघायला मिळेल