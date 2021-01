अजब नाय गजब; 25 वर्षांपूर्वीच झाला मृत्यू, आता त्याच्याच आवाजात नवं गाणं

मुंबई - बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या साह्यानं माणूस काळाच्या पुढे जाण्याची स्वप्नं पाहू लागला. टाईम मशीनच्या संकल्पनेनं भुत आणि भविष्याचा वेध घेता येऊ शकतो असे त्याला वाटू लागले. टूजी चा प्रवास संपून आता 4 जी च्या पुढे गाडी निघून गेली. नव्यानं आलेल्या आर्टिफिशिय़ल इंटेलिजन्सच्या साह्य़ानं त्यानं विचारांच्या पलीकडे असणा-या काही गोष्टी करण्यास सुरुवात केली. त्याचा हा प्रवास थक्क करणारा आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात AI ची कमाल म्हणजे ज्या गायकाचा 25 वर्षापूर्वीच मृत्यु झाला होता आता त्याच्याच आवाजात गाणे रेकॉर्ड करण्यात आले आहे. ते गाणे सोशल मीडियावर प्रसिध्द झाले आहे.

साऊथ कोरियाने आर्टिफिशियलच्या साह्यानं एका प्रसिध्द गायकाच्या आवाजात गाणे रेकॉर्ड केले आहे. यात विशेष बाब म्हणजे ज्या गायकाच्या आवाजात हे गाणं रेकॉर्ड करण्यात आले आहे तो गायक केव्हाच देवाघरी गेला आहे. त्या गायकाचे गाणे ऐकता येणार म्हणून तेथील रसिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. मात्र या अशाप्रकारच्या प्रयोगावरुन काहीजणांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे.

त्या गायकाचे नाव किम क्वांग सिओक असे आहे. 1996 मध्ये त्यांचा मृत्यु झाला होता. त्यानंतर आता 25 वर्षांनी कोरियाचे श्रोते त्याचे गाणे ऐकणार आहेत. सिओकची "A Letter From a Private," "Song of My Life" और "In the Wilderness." ही गाणी प्रचंड लोकप्रिय आहेत. तसेच त्याच्या नावाच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरही त्याला फॉलो करणा-यांची संख्या मोठी आहे.

किम क्वांग हा त्यावेळी साऊथ कोरियाचा सुपरस्टार होता. साऊथ कोरियाच्या नॅशनल ब्रॉडकास्टर म्हणजे एसबीएसनं शताब्दी नावाच्या एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. त्यात माणूस विरुध्द आर्टिफिशियल इंटोलिजन्स अशी स्पर्धा रंगणार आहे. त्यावेळी किम क्वांग सिओकचे गाणे सादर करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्षात अशाप्रकारे एखादे गाणे सादर करण्याची कोरियाची ही काही पहिली वेळ नाही त्यांनी यापूर्वीही असा प्रयोग केला आहे.

डिसेंबर 2020 मध्ये एम नेट नावाच्या एका म्युझिक चॅनेलवर त्यांनी दिवंगत गायक शिन हाय चूल ची गाणे प्रसिध्द केली होती. शिन हायचा मृत्यु 2014 मध्ये झाला होता.