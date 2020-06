सैफ अली खान झोपत असताना तैमूर बघा काय करतोय? 

कोरोना व्हायरसमुळे बॉलिवूड इंडस्ट्रीसुद्धा घरात लॉकडाउन झाली आहे. अशातच सेलेब्रिटी कुटुंबासोबत वेळ घालवत त्याचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट करीत आहेत. दरम्यान, अभिनेत्री करीना कपूरने पती सैफ अली खान आणि मुलगा तैमूरचा गोंडस फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये तैमूर वडील सैफसोबत मस्ती करताना दिसत आहे. फोटोत सैफ चटईवर विश्रांती घेतलेला दिसला आहे आणि तैमूर त्याच्या पाठीवर पडून आहे. चित्रात सैफ आणि तैमूरचे बंधन स्पष्ट दिसत आहे. करीनाने आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर हे दोन फोटो शेअर केले असताना सैफ म्हणाला की मी नेहमीच माज्या परिवारासोबत राहणार. सैफ आणि तैमूरचे हे फोटो चांगलेच व्हायरल होताना दिसत आहेत. काही दिवसांपूर्वी करीनाने सैफ आणि तैमूरचा एक फोटो शेअर केला होता ज्यात दोघे भिंतीवर पेटिंग करीत होते. सैफबरोबर तैमूर ब्रश घेऊन घराच्या भिंती रंगवताना दिसत होते. करीनाच्या पुढील काही अपडेट्‌स बद्दल बोलायचे झाले तर ती आमिर खानच्या फिल्म "लालसिंग चा'मध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटाचा करीना आणि आमिरचा फर्स्ट लूक रिलीज झाला आहे. हा चित्रपट "फॉरेस्ट गंप' या हॉलिवूड चित्रपटाचा हिंदी रिमेक आहे. चित्रपटाचे शूटिंग सध्या कोरोनामुळे थांबविण्यात आले आहे.

Web Title: See what Timur does when Saif Ali Khan is asleep