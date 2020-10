जात वास्तव ''जात'' नाही हे खरे ;अंतर्मुख, विचारप्रवृत्त करणारा सिरीयस मॅन

मुंबई -आयुष्यभर कष्ट केल्यानंतर सुखाचे दिवस येण्यासाठी आलेली एक संधी, त्या संधीचा घेतलेला फायदा, त्यातून स्वतःची बनवलेली वेगळी वाट, मात्र यासगळ्याला खोटेपणाचा आधार असेल तर ते सुखाचे दिवस फार काळ टिकत नाहीत. त्याचा आपल्या बरोबर इतरांना त्रास सहन करावा लागतो. लहानपणापासून तुम्ही जीवघेणे कष्ट केले परंतु एक चुकीची कृती तुमच्या त्या कष्टाला मातीमोल करते. "सिरियस मॅन" अशा वेगवेगळ्या अनुभवाची गोष्ट आपल्याला सांगतो. तो सतत आपल्याला वेगळं काही सांगण्याचा प्रयत्न करतो. जसे की 'आरक्षण हे थांबायला हवं, गुणवत्ता हाच प्राधान्य क्रम असायला हवा''. प्रत्यक्षात हे सगळे बदलण्यासाठी आपल्याला अजुन बरीच मजल मारायची आहे. हे चित्रपटातुन सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. भवतालच्या सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक परिस्थितीवर भाष्य करणारे चित्रपट तयार करणारे म्हणून दिग्दर्शक सुधीर मिश्रा यांचे नाव घेतले जाते. यापूर्वी त्यांच्या ' हजारो ख्वायेशे ऐसी, या चित्रपटाला जाणकार रसिकांची पसंती मिळाली होती. आताचा त्यांचा सिरीयस मॅन हा नवा कोरा चित्रपट अशाच एका वेगळ्या सामाजिक बदलांचा शोध घेतो. अद्यापही न बदलेली सामाजिक परिस्थिती, जात वास्तव आणि यांचा शैक्षणिक विकासावर झालेला परिणाम या मुद्दयांकडे मिश्रा यांनी लक्ष वेधले आहे. मनु जोसेफ यांच्या कादंबरीवर आधारित चित्रपटात आयन मुनी या एका दलित सहका-याची वेदना मांडण्यात आली आहे. अर्थात यासगळ्या परिस्थितीचा वेध आयनच्या मुलाच्या माध्यमातुन घेण्यात आला आहे. दहा वर्षांचा आदि आजच्या सद्यस्थितीचे रुपक आहे. तो थोडा स्लो लर्नर आहे. यामुळे त्याला शहरातील प्रतिष्ठित शाळेत प्रवेश नाकारला जातो. येथुन हा चित्रपट आपल्या मनाची पकड घेण्यास सुरुवात करतो. नवाझुद्दीन सिध्दिकी, अक्क्षथ दास, श्वेता बसु प्रसाद, नासिर, इंदिरा तिवारी यांनी चित्रपटात महत्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. प्रत्येकाने आवर्जुन पाहावा असा हा चित्रपट आहे. भारतात शिक्षण क्षेत्राची काय अवस्था आहे याबद्दल न बोललेच बरे. आदीला काही करुन इतर मुलांसारखेच शिक्षण मिळायला हवे यासाठी आयन कमालीचा आग्रही आहे. आपण ज्या संस्थेत काम करतो तेथील शास्त्रज्ञांच्या शिफारसीमुळे आदीला त्या शाळेत प्रवेश मिळेल असे त्याला वाटते. हे मात्र शक्य होत नाही. यानंतर आयन आणि आदी हे एक '' सिक्रेट प्लॅन '' तयार करतात. तो नेमका काय आहे, तो य़शस्वी होतो का, यामुळे आयनच्या आयुष्यात काय बदल घडतात यासाठी हा चित्रपट पाहावा लागेल. सेक्रेड गेम्स, रात अकेली है प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेला नवाझुद्दीन सिध्दिकीचा आता सिरीयस मॅन मधील अभिनयही कौतुकास्पद आहे. आगळ्या वेगळ्या धाटणीच्या या चित्रपटांत त्याचा भन्नाट अभिनय रसिकांच्या पसंतीस पडेल यात शंका नाही. १९८३ साली प्रदर्शित झालेल्या कुंदन शहा दिग्दर्शित आणि सुधीर मिश्रा लिखित चित्रपटात सर्वसामान्य लोकांच्या भावनांना स्पर्श करण्यात आला होता. एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मनात राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाविषयी असणारा राग यातून अधोरेखित करण्य़ात आला होता. अद्याप परिस्थिती फार काही बदलेली नसून ‘जनरेशन टू जनरेशन ’ ती आणखी वेगळ्या पध्दतीने आपल्या समोर येत असल्याचे जीवघेणे सत्य सिरीयस मॅनच्या माध्यमातून प्रभावीपणे मांडण्यात आले आहे.

