'पुणे मेट्रो' स्थानकात काय करतोय शाहरुख खान? पाहा खास व्हिडीओ..

Shahrukh Khan at Pune Metro : काही दिवसांपूर्वी बॉलीवूडचा किंग खान म्हणजे अभिनेता शाहरुख खान पुण्यामध्ये एका चित्रीकरणासाठी आल्याची मोठी चर्चा झाली होती. त्याच्या आगामी 'जवान' चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी तो पुण्यात आला होता. पण आता त्या चित्रीकरणातील काही दृश्य चित्रपटाच्या टीजर मध्ये पाहायला मिळाली. शाहरुखने नुकतंच आपल्या 'जवान' चित्रपटाचा टीजर आणि पोस्टर शेअर केले. त्यानंतर 'पुणे मेट्रो'नेही आपल्या अधिकृत खात्यावरून एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. (shah rukh khan jawan movie one scene shoot in pune metro nsa95)

या व्हिडिओत शाहरुख 'तुकाराम नगर' या पुण्यातील मेट्रो स्थानकावर बसलेला दिसत आहे. पुणे मेट्रोने हा व्हिडिओ शेअर करताना एक पोस्ट लिहिली आहे. त्यात लिहिलं आहे की, शाहरुख खानच्या आगामी सिनेमासाठी पुणे मेट्रोच्या संत तुकाराम नगर स्थानकाची झलक...' या व्हिडिओमुळे पुणे मेट्रो आता चांगलीच चर्चेत आली आहे.

शाहरुख खान याने आतापर्यंत अनेक भूमिका साकारल्या आहेत. मात्र लॉकडाऊन नंतरच्या त्याच्या 'जवान' सिनेमाची सगळेच प्रेक्षक वाट पाहत आहेत. या सिनेमात शाहरुख खानचा वेगळा लूक बघायला मिळणार आहे. शाहरुखने डोक्याला, हाताला पट्ट्या गुंडाळल्या आहेत. शाहरुखच्या या व्हिडिओनंतर पुणेकर मात्र खुश झाले आहेत.