lockdown: शाहरुख खानने केली ट्रोलर्सची बोलती बंद, ही पहा मदतीची भलीमोठी यादी..

मुंबई- कोरोना व्हायरससोबत लढण्यासाठी अनेक बॉलीवूड सेलिब्रिटी मदतीचा हात देत आहेत...यात अनेक दिग्गजांनी मदत केल्यानंतर बॉलीवूडचा किंग खान शाहरुख खानवर सोशल मिडीयावरुन मदत न केल्याची टिका होत होती..मात्र आता शाहरुखने मोठ्या मनाने दिलेली ही मदत पाहून त्याला ट्रोल करण्या-यांची बोलती बंद होणार आहे..शाहरुखने त्याच्या रेड चिलीज एंटरटेन्मेंट, रेड चिलीज विएफएक्स, आयपीएल क्रिकेट टीम कोलकाता नाईट रायडर्स आणि मीर फाऊंडेशन या कंपन्यांद्वारे मदत जाहीर केली आहे..

शाहरुख खान कशा प्रकारे आणि कुठे मदत करणारे याचा संपूर्ण तपशील त्याने रेड चिलीज एंटरटेन्मेंटच्या ट्वीटर अकाऊंटवरुन शेअर केला आहे..यावर दोन पानांचं एक स्टेटमेंट देखील त्याने जाहीर केलंय...या स्टेटमेंटमध्ये त्याने अनुक्रमे सगळ्या मदतींबाबत व्यवस्थित माहिती दिली आहे..या स्टेटमेंटनुसार किंग खानच्या कंपन्या सध्या मुंबई, दिल्ली आणि कोलकातामध्ये मदतीसाठी काम करतील..

Whilst we stay safe at home,many r working for our safety & fending for themselves. Here's our little contribution to ensure their health & well being! Separate but together,we will overcome! @iamsrk @PMOIndia @narendramodi @OfficeofUT @AUThackeray @MamataOfficial @ArvindKejriwal pic.twitter.com/7MI2KT7770

शाहरुख खानने रेड चिलीज एंटरटेन्मेंटचं ट्वीट रिट्वीट करत लिहिलंय, 'हा जो काही काळ आहे, या काळात हे आवश्यक आहे की जे लोक तुमच्या आसपास तुमच्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेत आहेत, तुम्ही त्यांच्याशी जोडले गेले नाहीयेत, कदाचित त्यांचा तुमच्याशी काही संबंध नाहीये,तुमच्यासाठी अनोळखी आहेत, त्या सर्व लोकांना ते एकटे नाही आहेत याची जाणीव करुन दिली पाहिजे..चला आपण सगळे एकमेकांसाठी थोडं फार काहीतरी करुया..भारत आणि सगळे भारतीय एक कुटुंब आहे...' असं शाहरुखने त्याच्या ट्वीटमध्ये म्हटलंय..

In these times it’s imp to make everyone around u working tirelessly for u.. not related to u.. perhaps even unknown to u... to feel they are not alone and by themselves. Let’s just make sure we all do our little bit to look after each other. India and all Indians are One Family. https://t.co/LWz4wQGaPe

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 2, 2020