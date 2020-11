शाहरुख खान 'या' कारणामुळे करत नाही अक्षय कुमारसोबत काम, किंग खानने स्वतः केला खुलासा

मुंबई- बॉलीवूडचे असे अनेक सिनेमे आहेत ज्यामध्ये अनेक दिग्गज कलाकार एकमेकांसोबत काम करताना दिसले आहेत. काही कलाकारांनी एकत्र अनेक सिनेमांमध्ये काम केलेलं असत, काहींनी अगदी कमी केलेलं असतं तर काही सेलिब्रिटी असे आहेत ज्यांनी कधीच एकमेकांसोबत काम केलेलं नाही. यापैकीच एक आहेत ते म्हणजे अक्षय कुमार आणि शाहरुख खान. हे ही वाचा: शाहीद कपूरने सुरु केलं 'जर्सी' सिनेमाचं शूटींग शाहरुख खान आणि अक्षय कुमार यांनी मुख्य भूमिका म्हणून कधीच एकमेकांसोबत काम केलेलं नाही. नुकतंच एकमेकांसोबत काम न करण्याबाबत शाहरुखने एक मोठी गोष्ट शेअर केली आहे. शाहरुखने नुकताच एका मुलाखतीत याबाबत खुलासा केला आहे. शाहरुखने अक्षयसोबत काम करण्याबाबत एक मजेशीर गोष्ट सांगितली आहे. किंग खानने म्हटलंय, ''मी काय बोलणार? मी त्याच्यासारखा सकाळी लवकर उठत नाही. तो जेव्हा सकाळी उठणार असतो तेव्हा मी झोपतो. त्याचा दिवस सकाळी लवकर सुरु होतो. जेव्हा मी काम सुरु करतो तेव्हा तो पॅकअप करुन घरी जात असतो. मी रात्री जागणारा माणुस आहे. माझ्यासारखं इतरांना रात्री काम करण्याची सवय नाहीये.'' शाहरुखने पुढे सांगितलं की, ''जर मी आणि अक्षयने कोणत्याही सिनेमात एकत्र काम केलं तर ते एकमेकांना सेटवर भेटुच शकत नाहीत. तो सेटवरुन निघत असेल आणि मी सेटवर पोहचत असेन. मला अक्षयसोबत काम करायचं आहे मात्र आमचं टायमिंग जुळणार नाही.'' शाहरुखच्या या प्रतिक्रियेवर चाहत्यांमध्ये चांगलीच चर्चा रंगतेय. शाहरुख आणि अक्षयने एकमेकांसोबत मुख्य पात्र म्हणून काम केलं नसलं तरी एकमेकांच्या सिनेमात कॅमिओ केला आहे. अक्षयने पहिल्यांदा शाहरुखच्या दिल तो पागल है सिनेमात कॅमिओ केला होता तर शाहरुखने अक्षयच्या बेबी सिनेमातील एका गाण्यासाठी कॅमिओ केला होता. shah rukh khan reveals why he can never work with akshay kumar

