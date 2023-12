Gauri Khan: आता शाहरुखची पत्नी गौरीवर ईडी करणार कारवाई? काय आहे नेमकं प्रकरण?

Shah Rukh Khan’s wife Gauri Khan recieves ed notice as she is brand ambassador of tulsiani group lucknow Esakal

Vaishali Patil Gauri khan Recieves Ed Notice: बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानची पत्नी गौरी खान हिच्या अडचणीत वाढणार आहे. ईडी गौरी खानची चौकशी करण्याच्या तयारीत आहे. गौरी खान ही लखनौस्थित रिअल इस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुपची ब्रँड अॅम्बेसेडर आहे. तिला ईडीने समन्स बजावलं आहे. या कंपनीवर गुंतवणुकदार आणि बँकेकडून अंदाजे 30 कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोप कंपनीवर आहे. पैशांची अफरातफर केल्याच्या आरोपामुळे आता या कंपनीची चौकशी होणार आहे ज्यात गौरी खानचे नाव देखील सामील आहे. गौरी खानला ब्रँड अॅम्बेसेडर बनवण्यासाठी तुलसियानी ग्रुपने किती पैसे दिले होते आणि त्यासाठी काही करार होता का? या प्रश्नाचा शोध ईडी अधिकारी घेत आहे. तर या प्रकरणी ईडी गौरी खानची देखील चौकशी करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, गौरीकडून सध्या यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. काय होतं प्रकरण? लखनऊमधील सुशांत गोल्फ सिटीमध्ये तुलसियानी ग्रुपचा एक प्रकल्प आहे. मुंबईचे रहिवासी किरीट जसवंत शहा यांनी या प्रकल्पात 2015 मध्ये 85 लाख रुपयांना फ्लॅट खरेदी केला होता. मात्र आता कंपनी त्यांना ना फ्लॅटचा ताबा देत आहे ना त्यांची रक्कम परत करत आहेत. त्यामुळे जसवंत शहा यांनी तुलसियानी समूहाचे संचालक अनिल कुमार तुलसियानी, महेश तुलसियानी आणि गौरी खान यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. तर या प्रकरणात किरीट जसवंत शाह यांनी गौरी खानवर देखील काही आरोप केले आहे. या प्रकल्पाची जाहिरात गौरी खानने केली होती आणि त्यामुळेच गौरीवर विश्वास ठेवून ही मालमत्ता खरेदी केली. या प्रकरणी आता परवानगी मिळाल्यानंतर ईडी गौरी खानची चौकशी करेल अशी चर्चा आहे.