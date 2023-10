Shahid Kapoor got angry with Shahrukh Khan : बॉलीवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता शाहिद कपूर हा त्याच्या आजवरच्या भूमिकांमुळे नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. प्रख्यात दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांच्या हैदरमध्ये त्यानं साकारलेली भूमिका प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेऊन गेली होती तर त्यांच्याच कमिनेमधूनही तो चमकला होता. यासगळ्यात एका वेगळ्याच कारणामुळे शाहिद संतापल्याचे दिसून आले आहे. Shahid Kapoor got angry at being compared with Shahrukh Khan

ज्यांनी शाहिदचा कबीर सिंग पाहिला असेल त्यांना त्याच्या अभिनयानविषयी फार काही सांगण्याची गरज नाही. आजवर शाहिदनं विनोदी, क्राईम. थ्रिलर सारख्या जॉनरच्या चित्रपटांतून भूमिका केल्या होत्या. काही महिन्यांपूर्वी त्याची विजय सेतुपतिसोबत फर्जी नावाची मालिका प्रसिद्ध झाली होती त्यालाही चाहत्यांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. ही त्याची ओटीटीवर पहिलीच मालिका होती.

त्यानंतर शाहिदचा ब्लडी डॅडी नावाचा चित्रपटही प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय होता. त्यानं साकारलेला अँग्री यंग डॅडी चाहत्यांच्या कौतुकाचा विषय होता. अशातच काही जणांनी त्याची तुलना बॉलीवूडचा किंग खान शाहरुखसोबत केली आहे. त्यामुळे त्या नेटकऱ्यांवर तो भडकल्याचे दिसून आले आहे. त्यामागे नेमकं काय कारण होतं, हे आपण जाणून घेणार आहोत. काही दिवसांपूर्वी शाहिद कपूर आणि क्रिती सेननं त्यांच्या एका चित्रपटाची घोषणा केली होती.

बॉलीवूडचा पुढचा शाहरुख म्हणून शाहिदकडे पाहिले जाते. मात्र ही तुलना शाहरुखला काही मान्य नाही. एका मुलाखतीमध्ये त्यानं त्यावर उत्तर दिलं आहे. तो म्हणतो, नेहमीच माझी शाहरुखसोबत तुलना केली जाते. आणि मला हे फारच वाईट वाटतं. मला एक कळत नाही, दरवेळी आपल्याला कुणापेक्षा आणखी पुढे का जायचं असतं, तुमचं नाव अशा व्यक्तीसोबत जोडलं जात आहे की तो व्यक्ती अगोदरच खूप यशस्वी कलाकार आहे. त्यामुळे त्याच्या आधारावर माझी तुलना का करतात माहिती नाही.

तुम्ही भविष्यात आणखी यशस्वी व्हाल असे म्हणणे मला मुर्खपणाचे वाटते. तो तर्कच चूकीचा आहे असे मी ऐकले आहे. अशावेळी नेटकरी आणि चाहते जे काही बोलत असतात त्याला किती महत्व द्यायचे हे तुम्हाला ठरवता आले पाहिजे. असे मला तरी वाटते. अशा शब्दांत शाहिदनं त्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

बऱ्याचदा तुमची कुणासोबत तुलना होऊ लागते. त्याला मी काहीही करु शकत नाही.तो चाहत्यांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन असू शकतो. पण तुलना झाल्यानं तुम्ही तुमच्यातील जी खास गोष्ट आहे त्याचा स्विकार न करता वेगळ्याच दिशेनं जाऊ लागता. जे तुमच्या प्रगतीसाठी धोकादायक आहे. असेही शाहिदनं यावेळी सांगितले.