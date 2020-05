शाहीदच्या आईने ३६ वर्षांनी केला पंकज कपूर यांच्यासोबतच्या घटस्फोटाचा खुलासा..

मुंबई- बॉलीवूड अभिनेता शाहीद कपूरची आई नीलीमा अजीम यांनी शाहीदचे वडिल अभिनेते पंकज कपूर यांच्या सोबत घटस्फोट घेण्याबाबतच्या गोष्टीचा खुलासा इतक्या वर्षांनंतर केला आहे. त्यांनी सांगितलं की पंकज कपूर यांच्यापासून वेगळं होण्याची मी विचार नव्हता केला. ते तर पंकज कपूरचं होते जे त्यांना सोडून पुढे गेले. त्यावेळी अभिनेता शाहीद कपूर केवळ साडेतीन वर्षांचा होता. हे ही वाचा: 'मरेंगे तो वही जाकर जहाँ जिंदगी है', स्थलांतरित मजुरांच्या दुर्दशेवर गुलजार यांची संवेदनशील कविता पंकज कपूर नीलिमा अजीम यांचे पहिले पती होते. १९७९ मध्ये या दोघांनी लग्न केलं होतं. लग्नाच्या दोन वर्षांनतर शाहीदचा जन्म झाला. एका मुलाखतीत नीलीमा यांनी सांगितलं होतं की, मी सांगू इच्छिते की पंकजपासून वेगळं होण्याचा निर्णय माझा नव्हता. ही खरी गोष्ट आहे. त्यांनी स्वतः माझ्यापसून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला होता. माझ्यासाठी तो काळ कठीण होता. मात्र त्यांच्याकडे माझ्यापासून वेगळं होण्याचं एक ठोस कारण होतं. निलीमा आणि पंकज लग्नाआधी बराच काळ एकमेकांचे चांगले मित्र होते. नीलीमा सांगतात, मला जे माहिती आहे ते म्हणजे, मी जेव्हा १५ वर्षांची होते तेव्हा आम्ही एकमेकांचे खूप चांगले मित्र होतो. मात्र जेव्हा आम्ही वेगळे झालो तेव्हा त्यांच्याकडे चांगलंच कारण होतं आणि मी ते व्यवस्थित समजुनही घेतलं होतं. ते कारण म्हणजे पंकज कपूर यांना अभिनेत्री सुप्रिया पाठकसोबत लग्न करायचं होतं. आमचं वेगळं होणं दोघांनाही त्रास देणारं होतं. आज ते त्यांच्या कुटुंबासोबत आनंदी आहेत आणि मी आजही त्यांच्या चांगल्यासाठीच प्रार्थना करते. नीलीमा पासून वेगळं झाल्यांनतर त्यांनी अभिनेत्री सुप्रिया पाठक यांच्याशी १९८८ मध्ये लग्न केलं. सुप्रिया आणि पंकज यांना सना कपूर आणि रुहान कपूर अशी दोन मुलं आहेत. तर नीलीमा यांनी सुद्धा १९९०मध्ये राजेश खट्टर यांच्याशी लग्न केलं. नीलीमा आणि राजेश यांनी एक मुलगा आहे ज्याचं नाव आहे ईशान. मात्र हे लग्नही केवळ ११ वर्ष टिकलं आणि मग नंतर दोघेही वेगळे झाले.यानंतर नीलीमा यांनी पुन्हा २००४ मध्ये अली खानसोबत लग्न केलं आणि हे लग्नही पाच वर्षात तुटलं. आता नीलीमा त्यांचा मुलगा शाहिद सोबत राहते. त्या सांगतात, शाहीदमुळे माझ्यात सकारात्मक बदल झाला. shahid kapoor mother neelima azim talks about about her divorce with pankaj kapur

Web Title: shahid kapoor mother neelima azim talks about about her divorce with pankaj kapur