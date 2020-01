शाहरुखच्या 'मन्नत'च्या एका रुमचं भाडं किती? वाचा!

किंग खान शाहरूख हा नेहमीच सोशल मीडियीवर अॅक्टिव्ह असतो. अनेकदा तो त्याच्या चाहत्यांच्या पोस्टची दखल घेत त्याला रिप्लाय देतो. त्याच्या याच स्वभावामुळे तो चाहत्यांच्या आणखी पसंतीस पडतो. नुकतंच त्याने एका चाहत्याच्या ट्विटला उत्तर दिलंय. त्याचं हे उत्तर इतकं भन्नाट होतं की ते झटक्यात व्हायरल झालं. शाहरूख नेहमीच लक्षात राहतील अशी उत्तर देतो अन् यावेळीही असंच झालं... आणि मजेशीर किस्सा म्हणजे या उत्तरातून शाहरूखच्या 'मन्नत'मधील एका रूमचं भाडं कळलं!

शाहरूख ट्विटरवर चाहत्यांना प्रश्न विचारण्याचे आवाहन करतो व त्याच्यावर प्रश्नांचा वर्षाव होतो. अशाच प्रकारे नुकतेच शाहरूखने पुन्हा एकदा #AskSrk म्हणत प्रश्न विचारण्याची मुभा दिली. यात तो चाहत्यांच्या 20 प्रश्नांना उत्तर देणार होता. या #AskSrk मध्ये एकसे बढकर एक प्रश्न आले.

Chalo ek #AskSrk ho jaaye. Like only 20 Questions...then I have to go and face myself...and maybe shave too.

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 22, 2020