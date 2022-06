परत येण्यासाठी 'तारक मेहता' यांना अभिनेते-निर्मात्यांकडून फोन

By

शैलेश लोढा हे 14 वर्षांपासून लोकप्रिय मालिका तारक मेहता का उल्टा चष्माचा अविभाज्य भाग आहेत. 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' शो मध्ये काम थांबवल्याच्या चर्चेनंतर काही दिवसांनंतर शैलेश लोढा उर्फ ​​तारक मेहता यांना मालिकेत परत येण्यासाठी विनवणी करणारे फोन केले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. काही मतभेदांमुळे त्यांनी प्रॉडक्शन हाऊसच्या प्रयत्नांनंतरही आपली भूमिका साकारण्यासाठी परतणार नसल्याचे ठरवले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शैलेश या शोचे शूटिंग करत नसून शोमध्ये परतण्याचा त्याचा कोणताही विचार नसल्याचेही सांगण्यात आले. (shailesh lodha aka taarak mehta gets calls from actors and producer)

'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' मालिकेचे निर्माते असित मोदी यांच्याकडून अनेक कॉल्स त्यांना केले जात आहेत. अनेक अभिनेते देखील त्यांच्याशी संपर्क साधत आहेत आणि या प्रकरणात मध्यस्थ म्हणून काम करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु आतापर्यंतचे सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरले आहेत. ETimes TV ने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.

शैलेश लोढा यांनी शो सोडण्यामागील काही कारणांमध्ये, दिलीप जोशी आणि शैलेश लोढा एकत्र येत नाहीत , शो 14 वर्षे चालवूनही शैलेशला मिळालेल्या कमी फुटेजमुळे ते नाराज होते. 'तारक मेहता का उलटा चश्मा' मधील अनेक कलाकारांनी तारकच्या विरोधात गटबाजी केली असे सांगण्यात आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार असित मोदी हे या समस्येतून मार्ग निघेल अशी आशा बाळगून आहेत, पण तेच पुढे म्हणतात, "दिशा वाखानी 5 वर्षांपूर्वी निघून गेली हे विसरू नका. ती परत आली आहे का?" असित मोदी केवळ दिशाच नाही तर गुरचरण सिंग आणि नेहा मेहता यांनाही परत आणण्यात अपयशी ठरले होते.त्यामुळे आता मालिकेला नवीन तारक मिळविण्यासाठी ऑडिशन्स सुरू होऊ शकतात.

