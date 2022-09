एका बड्या अभिनेत्याच्या गाडीला गाडी ठोकली, अन शक्ती कपूर अभिनेते झाले..

Shakti Kapoor Birthday : 'आऊ.. ललिता' म्हणत कधी खलनायकी पात्र साकारले तर कधी वेंधळे पणाचे सोंग पांघरून आपल्याला खळखळून हसवले. परस्पर विरोधी अशा या अभिनयाच्या दोन बाजू ज्यांनी अनेक दशकं लीलया पेपल्या अशा शक्ती कपूर यांचा आज ३ सप्टेंबर रोजी वाढदिवस.. शक्ती कपूर ७० वर्षांचे झाले. परंतु अजूनही त्यांच्याकडे पाहिल्यावर चित्रपटातील उत्साही आणि उत्फुल्ल शक्ती कपूरच आठवतात. पण शक्ती कपूर हे काही अभिनय करत नव्हते. अचानक एके दिवशी त्यांची गाडी एका गाडीला ठोकली आणि त्यांचे मनोरंजन क्षेत्रात पदार्पण झाले. त्यांच्या वाढदिवशी जाणून घेऊया हा भन्नाट किस्सा..

अभिनेते शक्ती कपूर यांचा जन्म 03 सप्टेंबर 1952 रोजी दिल्लीतील एका पंजाबी कुटुंबात झाला. त्यांचे खरे नाव सुनील सिकंदरलाल कपूर असे होते. शक्ती कपूर यांचे वडील सिकंदर लाल कपूर यांचे दिल्लीत टेलरचे दुकान होते.शक्ती यांना सुरुवातीपासूनच अभ्यासात फारसा रस नव्हता. त्यांना तब्बल तीन शाळांमधून काढून टाकण्यात आले होते. त्यामुळे आपल्या मुलाने मोठं होऊन आपलाच व्यवसाय सांभाळावा, अशी त्यांच्या वडीलांची इच्छा होती. मात्र, शक्ती यांनी वडीलांच्या विरोधात जाऊन ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय सुरु केला होता. ते वडीलांची गाडी घेऊन बाहेर जायचे. यामुळे त्यांचे वडिलांशी फार कधी जुळले नाही. (Shakti kapoor birthday : how shakti kapoor had an car accident with a leading actor but ended up getting his first film)

याच गाडीच्या वेडाने त्यांना चित्रपट क्षेत्राकडे आणलं. त्याचाही किस्सा अगदी रंजक आहे. शक्ती कपूर यांची गाडी एकदा ज्येष्ठ अभिनेते फिरोज खान यांच्या मर्सिडिज गाडीला धडकली आणि हाच त्यांच्या आयुष्यातील मोठा दिवस ठरला. शक्ती कपूर यांची गाडी धडकताच समोरच्या गाडीतून एक उंच आणि देखणा माणूस बाहेर आला. शक्ती कपूर यांनी लगेच ओळखले, हे तर फिरोज खान. संधीचा फायदा घेत शक्ती कपूर (Shakti Kapoor) यांनी फिरोज खान यांना सांगितले की, मी पुण्याच्या फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकलो आहेत आणि माझ्याकडे अभिनयाचा डिप्लोमाही आहे. माझ्यासाठी चित्रपटात एखादी भूमिका असेल तर बघा.'

शक्ती कपूर यांचे बोलणे एकूण फिरोज खान तिथून निघून गेले. काही काळानंतर शक्ती कपूर एका मित्राला म्हणजे के के शुक्ला यांना भेटण्यासाठी तत्यांच्या घरी पोहोचले. त्यावेळी शुक्ला फिरोज खान यांच्यासोबत 'कुर्बानी' चित्रपटासाठी काम करत होते. तेव्हा गप्पांच्या ओघात त्यांच्या मित्राने सांगितले की, फिरोज खान त्यांच्या आगामी चित्रपटातील भूमिकेसाठी एका व्यक्तीचा शोध घेत आहेत, ज्याने त्यांच्या कारला धडक दिली होती. शिवाय तो व्यक्ती पुण्याच्या फिल्म इन्स्टिट्यूटमधून होता. हे ऐकून शक्ती कपूर खूप खुश झाले आणि म्हणाले मीच आहे तो व्यक्ती! यानंतर त्यांनी फिरोज खान यांच्याशी बोलणी केली आणि ‘कुर्बानी’ या चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका शक्ती कपूर यांच्या पदरात पडली. त्या दिवसापासून त्यांचा सुरू झालेला अभिनयाचा प्रवास आजही अविरत सुरू आहे.