केतकी सारखं हिला तुरूंगात टाकणार का? सावरकरांच्या बदनामीवर शरद पोंक्षे यांचा सवाल

अभिनेते शरद पोंक्षे (sharad ponkshe) समाज माध्यमांवर सक्रिय असून अनेक सामाजिक आणि राजकीय विषयावर भाष्य करत असतात. काही दिवसांपूर्वी ते त्यांच्या राजकीय विधानांमुळे चर्चेत होते. पोंक्षे यांचे विचार, हिंदुत्वाप्रती असलेलं प्रेम आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावर असलेली निष्ठा सर्वांनाच ठाऊक आहे. आज त्यांनी सावरकरांच्या होत असलेल्या बदनामीबाबत सवाल विचारला आहे. कोणताही पुरावा नसताना सावरकरांची बदनामी करणाऱ्यांना अटक करणार का? असे ते म्हणाले आहे. एवढेच नव्हे तर केतकी चितळे सारखी तिलाही अटक करणार का? असंही त्यांनी थेट विचारलं आहे..

(sharad ponkshe shared post about who Defamed swatantryaveer sawarkar on tweet)

शरद पोंक्षे यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्ट मध्ये त्यांनी एका महिलेनं सावरकरांबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह ट्वीटचा स्क्रिनशॉट शेअर केला आहे. ही पोस्ट शेअर करताना शरद पोंक्षे यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. ते म्हणतात, 'कोणताही पुरावा नसताना सावरकरांची बदनामी करणाऱ्या या मोनाचा तीव्र शब्दात निषेध. केतकीसारखं हिला तुरूंगात टाकणार का?' असा सवाल त्यांनी केला आहे.



शरद पोंक्षे यांनी शेयर केलेला स्क्रीन शॉट सुजता आनंद यांच्या ट्विटचा आहे. ज्यामध्ये त्या म्हणतायत की, 'कल्याणच्या मुस्लिम सुभेदाराच्या सुनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी पकडून आणलं, तेव्हा शिवाजी महाराजांनी तिला सुरक्षितपणे आणि आदरपूर्वक परत सुभेदाराकडे पाठवलं होतं. शिवाजींनी त्या महिलेला आदराने परत पाठवणं, हे मूर्खपणाचं होतं असं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं तथाकथित मत होतं.' त्यावर मोना आंबेकर यांनी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन सावरकरांवर टीका करणारी कमेंट केली आहे. हा प्रकार पाहुन शरद पोंक्षे चांगलेच भडकले आहेत. म्हणून केतकी प्रमाणे यांनाही अटक होणार का असे त्यांनी विचारले आहे.