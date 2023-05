Sharad Ponkshe: हीच विरोधकांची पोटदूखी.. बीडच्या सभेतून शरद पोंक्षे यांची सडकून टीका

By

Sharad Ponkshe: अभिनेते शरद पोंक्षे यांची वादग्रस्त विधाने आणि राजकीय मतं यामुळे सर्वांचे लक्ष त्यांच्याकडे लागलेले असते. अभिनया सोबतच हिंदुत्व आणि सावरकर या विषयावर राज्यभरात व्याख्यान देत असतात. त्यामुळे ते कट्टर हिंदुत्ववादी आणि सावरकरप्रेमी आहेत.

किंबहुना सावरकर आणि शरद पोंक्षे हे एक समीकरणच आहे. पोंक्षे आपल्या भाषणाने कायमच सर्वांना प्रभावित करत असतात. सध्या त्यांची सावरकर विचार यात्रा अगदी जोरदार सुरू आहे. राज्यभरातील विविध जिल्ह्यात, गांव खेड्यात जावून ते व्याख्यान देत आहेत.

नुकतेच त्यांनी बीड येथे व्याख्यान दिले. या व्याख्यानाला तूफान प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर शरद पोंक्षे यांनी एक पोस्ट शेयर केली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी विरोधकांवर सडकून टीका केली आहे. Sharad Ponkshe shared post and slams who oppose savarkar thoughts in beed speech

शरद पोंक्षे यानी बीड येथील भाषणाचे काही फोटो शेयर केले आहेत. ज्यामध्ये शरद पोंक्षे यांचे 'सावरकर विषयक' विचार ऐकण्यासाठी सभागृह तुडुंब भरल्याचे दिसते. सोबतच पोंक्षे यांनी एक सणसणीत कॅप्शन दिले आहे.

ते लिहितात की, ''कालचे बीड चे भाषण अभूतपूर्व गर्दीत झाले. गावगावतून सावरकर ऐकायला अशीच गर्दी होतेय.सर्व पक्षीय नेते ऐकायला येतात हे विशेष.आणि हीच विरोधकांची पोटदूखी आहे.''

''की ईतकी निंदानालस्ती केली तरी सावरकर विचार संपत नाहीत ते पसरतायत.हा यज्ञ असाच चालू राहणार. पुढील व्याख्यान ठाणे येथे काशिनाथ धाणेकर नाट्यगृह येथे ११ ता रात्री ८ वा. अवश्य या.'' असे ते म्हणाले आहेत.

सध्या देशात आणि विशेष करून महाराष्ट्रात गांधी आणि सावरकर असे विचारधारेचे डॉन गट पडलेले आहेत. पर्यायाने पक्षांमध्येही ही विभागनी होते. भाजप आणि शिंदे गटाचे लोक कट्टर सावरकरवादी आहेत तर कॉँग्रेसने कायमच सावरकरयांच्या विचारांना विरोध करत गांधीवाद मांडला आहे. त्यामुळे यावरून बऱ्याचदा वाद होताना दिसला आहे. शरद पोंक्षे हे सावरकरवादी विचारसरणीचे असल्याने ते अनेकदा कॉँग्रेस आणि इतर विरोधकांवर सडकून टीका करत असतात.