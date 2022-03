बॉलीवूड(Bollywood)मध्ये एक काळ गाजवलेल्या ज्येष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टागोर(Sharmila Tagore) यांनी आपल्या सौंदर्यांनं अनेकांना त्यावेळी घायाळ केलं होतं. पण त्या मात्र क्रिकेटर मन्सूर अली खान पतौडी यांच्याशी लग्न करुन नवाब खानदानाच्या सूनबाई झाल्या. सैफ,सबा,सोहा अशा तीन मुलांच्या आई झाल्यावर संसारात रमणं त्यांनी पसंत केलं. आजही वयाची पंच्याहत्तरी ओलांडली असली किंवा पाच नातवंडांच्या आजी झाल्या असल्या तरी त्यांच्या दिसण्यातला रुबाब तसूभरही कमी झालेला नाही.

हेही वाचा: करिनाचा तैमूर बेशिस्त!वडिलांवर उगारला हात,नेटकऱ्यांनी काढले संस्कार

सध्या सोशल मीडियावरील एका फोटोमुळे त्या चर्चेत आल्यात. तो फोटो पाहून कुणी म्हणतंय,'तुमची स्पेशल डेट का?' तर कुणी म्हणतंय,'सोबत असलेला खुपच क्युट दिसतोय'. तर या पोस्टवर चक्क करिना,सबानं देखील कमेंट केलेली आहे. कोणासोबत शर्मिला टागोर रमल्यात बरं,स्पेशल डेटला त्यांच्यासोबत नेमकं कोण आहे बरं. तर शर्मिला टागोर डेटवर रमल्यात सर्वात धाकटा नातू जेह अली खानसोबत. त्या दोघांच्या क्यूट फोटोनं सध्या सोशल मीडियावर भलतीच पसंती मिळवली आहे.

Sharmila Tagore With Grandson Jeh Ali Khan

हेही वाचा: लग्नाच्या पहिल्या रात्री भाग्यश्रीनं पलंगावर साडी-दागिने काढून फेकले अन्...

करिना कपूर आणि सैफ अली खानचा मुलगा जेह अली खान आता बऱ्यापैकी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाला आहे. करिना देखील त्याचे आणि तैमूरचे सुंदर सुंदर फोटो सोशल मीडियावर शेअर करीत असते. करिनाच काय,तैमूर-जेहची आत्या सबा अली खान देखील त्यांचे मोहक फोटो शेअर करीत असते. नुकताच सबानं शर्मिला टागोर आपला नातू जेहसोबत खेळताना रमल्या असल्याचा फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. आजी-नातू एकमेकांसोबत मस्त खेळताना दिसत आहेत त्या फोटोत. जेह छान एका म्युझिक इन्स्ट्रुमेंटसोबत खेळत आहे,तर आजी शर्मिला त्याच्याकडे कुतूहलानं पहात आहेत. सबानं हा क्युट फोटो पोस्ट करीत कॅप्शन दिलं आहे,''बरिम्मा आणि जेह बाबा. एक गोड नातं...आजी-आजोबा प्रेमाचं नातं,स्पेशल पॅरेंट्स,...''Bariamma....and Jeh Baba. 🧿💞 Bonds... grandparents are special parents ❤️ #myboys #grandmother #love #alwaysandforever #mondaymusings #jeh #jaan #sharmilatagore''.अशी एकंदरीत ती पोस्ट आहे.

हेही वाचा: Photo:सई ताम्हणकर 'द चॉकलेट गर्ल'

जेह अली खान(Jeh Ali Khan) गेल्याच महिन्यात एक वर्षाचा झाला आहे. करिनानं त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवशी एक स्पेशल पोस्ट शेअर केली होती. त्यावेळी तिनं तैमूर आणि जेहचा एक क्यूट फोटो शेअर केला होता. आणि लिहिलं होतं,''Bhaiii, wait for me I am One today ♥️ let’s explore the world together... of course with Amma following us everywhere…🎈🎈♥️🤣 Happy birthday My Jeh baba… My life ♥️ #MeraBeta #MyTiger #ToEternityAndBeyond ♥️''. आता पुन्हा शर्मिला टागोर आणि जेह अली खानच्या फोटोनं सोशल मीडियावर लक्ष वेधून घेतलंय.