शशांक केतकर ते धनश्री कडगावकर.. या मराठी कलाकारांनी दिली 'गुड न्यूज'

सर्वसामान्यांसह अनेक सेलिब्रिटींनी २०२१ या नवीन वर्षाची सुरुवात सकारात्मक विचाराने केली. मराठी इंडस्ट्रीतील असे बरेच कलाकार आहेत, ज्यांच्या घरी नुकताच पाळणा हलला आहे. शशांक केतकर ते धनश्री कडगावकर, अशा सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी सांगितली. शशांक केतकर- अभिनेता शशांक केतकर व प्रियांका केतकर यांच्या घरात चिमुकल्या पाहुण्याचं आगमन झालं. शशांक-प्रियांकाने त्यांच्या मुलाचं नाव ऋग्वेद असं ठेवलं असून सोशल मीडियावर त्याचा फोटो पोस्ट केला होता. अंकुर वाढावे- 'चला हवा येऊ द्या' फेम अभिनेता आणि कॉमेडियन अंकुर वाढावेच्या पत्नीने १४ जानेवारी रोजी गोंडस मुलीला जन्म दिला. 'मी नवीन पात्रात प्रवेश केला, आता एका मुलीचा बाप झालो', अशी पोस्ट लिहित अंकुरने आनंद व्यक्त केला. समीर परांजपे- 'सुंदरा मनामध्ये भरली' या मालिकेतील अभिनेता समीर परांजपेच्या घरात २० जानेवारी रोजी चिमुकल्या पाहुणीचं आगमन झालं. मुलगी झाल्याचं सांगताच सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होऊ लागला होता. निपुण धर्माधिकारी- लग्नाच्या वाढदिवशीच अभिनेता-दिग्दर्शक निपुण धर्माधिकारी आणि पत्नी संहिता धर्माधिकारी यांनी मुलगी झाल्याची माहिती चाहत्यांना दिली. निपुणने मुलीसोबतचा फोटोसुद्धा सोशल मीडियावर पोस्ट केला. आरोह वेलणकर- 'लाडाची मी लेक गं' या मालिकेत भूमिका साकारणारा अभिनेता आरोह वेलणकरच्या घरी लवकरच पाळणा हलणार आहे. पत्नी अंकिता गरोदर असल्याची माहिती देत आरोहने तिच्या डोहाळ जेवणाचे फोटो पोस्ट केले होते. धनश्री कडगावकर- तुझ्यात जीव रंगला या मालिकेत वहिनीसाहेबांची भूमिका साकारणाऱ्या धनश्रीने २८ जानेवारी रोजी मुलाला जन्म दिला. धनश्रीनेही तिच्या मुलासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहेत.



