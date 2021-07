शत्रुघ्न सिन्हा यांनी सांगितले 'शोले' नाकारण्यामागचे खरे कारण

इंडियन आयडॉलच्या 12 व्या (Indian Idol 12) सिझनमधले युवा, प्रतिभावान गायक आपल्या सुरेल, सुमधुर गाण्यांनी प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहेत. शिवाय दर आठवड्याला या कार्यक्रमात येणार्‍या मान्यवरांमुळे या शो ला चार चाँद लागतात. या वीकएंडला बॉलीवूड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा(Shatrughan Sinha) आणि त्यांची पत्नी पूनम सिन्हा यांच्या स्वागतासाठी शो सज्ज झाला आहे. आगामी भाग हा ‘शत्रुघ्न आणि पूनम सिन्हा’ विशेष भाग असणार आहे. सर्व स्पर्धक हिमेश रेशमिया, सोनू कक्कड आणि अन्नू मलिक या परीक्षकांसमोर खुद्ध शत्रुघ्न सिन्हाच्या उपस्थितीत त्याची गाजलेली गाणी सादर करताना दिसतील. (Shatrughan Sinha gave the real reason behind the rejection of Sholay in Indian Idol 12)

‘शोले’ चित्रपट न स्वीकारण्यामागचे खरे कारण काय होते या हिमेशच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शत्रुघ्न सिन्हा म्हणाले, “याला तुम्ही ‘मानवी चूक’ म्हणू शकता. रमेश सिप्पी साहेब भव्य चित्रपट बनवत असत आणि त्यांनी शोले बनवला तेव्हा तो खूपच गाजला आणि जगप्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक, भारतरत्न व ऑस्कर विजेता स्व. सत्यजीत यांनी देखील यांना देखील हा चित्रपट आवडला आणि त्यांनी ‘शोले’चे कौतुक केले.” ते पुढे म्हणाले, “त्या काळात मी अशा काही चित्रपटांच्या शूटिंगमध्ये गुंतलेला होतो, ज्यात दोन नायक होते. कसे कोण जाणे, तुम्ही याला मानवी चूक म्हणा किंवा कदाचित माझ्या तारखांची समस्या असेल, पण मी शोले स्वीकारला नाही खरा. मला त्याचे वाईट वाटते आणि त्याच वेळी बरेही वाटते कारण शोले मुळेच माझा प्रिय मित्र, राष्ट्रीय आयकॉन अमिताभ बच्चन याला मोठा ब्रेक मिळाला.”

ते पुढे म्हणाले, “बर्‍याचदा तारखांच्या समस्येमुळे चित्रपट नाकारावा लागतो. अमिताभ बच्चनला कालीचरण करायचा होता, पण त्याला काही कारणाने नाही जमले. या गोष्टी स्वाभाविक आहेत. अगदी राजेश खन्ना, शाहरुख खान, सलमान खान, सनी देओल यांनीही या ना त्या कारणाने काही चित्रपट नाकारले असतील. याला इलाज नाही.”

