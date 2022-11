By

Shehnaaz Gill Video: पंजाबी अभिनेत्री आणि बिग बॉस फेम शहनाझ गिल नुकतीच दुबईत आयोजित फिल्म फेयर मिडल ईस्ट अचीवर्स नाइट मध्ये सामिल झाली होती. यादरम्यान अभिनेत्रीला अचीवर्स अवॉर्ड्सनी सम्मानित केलं गेलं. सध्या,शहनाझचा दुबईतून एक लेटेस्ट व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे,ज्याच्यावर चाहत्यांच्या मजेदार कमेंट्सचा वर्षाव होताना दिसत आहे. (Shehnaaz Gill scared of lion in dubai fans called her sherni praised cuteness watch video)

शहनाझ गिल तिच्या चाहत्यांना अरब देशात आलेल्या अनुभवांबद्दल अपडेट देताना दिसत आहे. तिने आता एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये ती राहत असलेल्या एका हॉटेलच्या खोलीत ती एका सिंहाच्या पिल्लाला पाहण्यासाठी आली, पण पंजाबच्या या शेरनीची खऱ्याखुऱ्या सिंहाला पाहून पळता भुई थोडी झाली.

वाघ, सिंह, चित्ता पाळणे ही खरंतर दुबईच्या श्रीमंत लोकांची हौस आहे. शहनाजच्या टीमने तिच्यासाठी खास हॉटेलच्या खोलीत सिंहाचे पिल्लू आणले आणि ते संपूर्ण रूममध्ये फिरत होते. शहनाज खोलीच्या दिशेने काही पावलं टाकते पण पिल्लू पाहताच ती लगेच पळून जाते.शहनाज व्हिडीओमध्ये घाबरत बोलताना दिसत आहे , “माझ्या जवळ तर येणार नाही ना ते , आणि वाहे गुरु वाहे गुरु बोलत आहे", शहनाजने हा व्हिडीओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिले की, “मैं डर गई.”

शहनाजच्या चाहत्यांना हा व्हिडिओ आवडला आणि त्यांनी चांगल्या कमेंटस दिल्या. शहनाजला त्यांनी ‘शेरनी’ असे संबोधले. एका चाहत्याने लिहिले, “तु तर आमची शेरनी आहेस .” दुसरा चाहता म्हणाला, "तु खरी शेरनी आहे , याला नको घाबरू" "शहनाज तुू घाबरल्यावर पण क्युट दिसते"