Shilpa Shetty Birthday: मुंबई सोडून लंडनमध्ये शिल्पा शेट्टीचं खास बर्थडे सेलिब्रेशन! कारण..

Shilpa Shetty Birthday: एक अभिनेत्री, मॉम-प्रेन्युअर आणि फिटनेस फ्रिक शिल्पा शेट्टी ! शिल्पा सध्या अनेक जबाबदाऱ्या सहज रित्या पार पाडत आहे. तिच्या सर्वगुणसंपन्न व्यक्तिमत्वाच नेहमीच कौतुक केलं जातं.

ती दोन दशकांहून अधिक काळ भारतातील आणि जगभरातील लाखो लोकांसाठी ती एक प्रेरणा आणि स्टाईल आयकॉन बनली आहे. आयुष्यातील अनेक कठीण प्रसंगांना तोंड देऊन तिने स्वतःला सिद्ध केलं आहे.

अशा शिल्पा शेट्टीचा आज 48 वा वाढदिवस. पण आज ती वाढदिवसाचे सेलिब्रेशन करायला मुंबईमध्ये नाही. ती गेली काही दिवस लंडन मध्ये आहे. आज वाढदिवसही ती लंडनमध्येच साजरी करणार आहे. त्यामागेही एक खास कारण आहे.

(Shilpa Shetty Celebrates Her Birthday In London With Family!)

शिल्पा नेहमीच फिटनेस फ्रिक राहिली आहे. ती योगा,कार्डिओ, पिलाटेस आणि अश्या अनेक गोष्टी करते. फिट राहण्याचा सोबतीने निरोगी खाण्याच्या सवयी , मानसिक निरोगीपणा आणि सकारात्मक विचारांना देखील प्रोत्साहन देताना दिसते.

तिचे इंस्टाग्राम आणि YouTube लोकांना निरोगी जीवनशैली जगण्यासाठी नेहमीच प्रेरित करत. आरोग्य आणि निरोगीपणा आणि निरोगी अन्न पाककृती यावर एक पुस्तक देखील प्रकाशित केले आहे.

अशी शिल्पा शेट्टी यंदाचा तिचा वाढदिवस घरापासून लांब लंडनमध्ये कुटुंबासोबत साजरा करत आहे. तिथे जण्यामागेही एक खास कारण आहे.

त्याविषयी शिल्पा शेट्टी म्हणाली, 'गेली काही दिवस मी काममध्ये प्रचंड व्यग्र होते. गेलं वर्ष हे मला खूप दमवणारं होतं. 'सुखी', 'इंडियन पोलिस फोर्स' आणि 'केडी' या चित्रपटांच्या प्रोजेक्ट मध्ये मी खूप अडकले होते. त्यात काही ब्रँडचेही शूट होते. त्यामुळे मला स्वतःला वेळ हवा होता.'

'लंडन हे माझे दुसरे घर आहे. इथे मी निवांत आहे. मुलांसोबत फिरते, बागेत जाते, इथल्या पार्कात जाऊन फिरते. शिवाय राज मुलांकडे लक्स देत असल्याने मला खूप आराम मिळत आहे.' असं ती म्हणाली आहे.