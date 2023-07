Shoaib Ibrahim Ajooni: शोएब इब्राहीमच्या अजूनी च्या सेटवर बिबट्याचा हल्ला, ३०० लोकांचा जीव टांगणीला

By

Shoaib Ibrahim Ajooni Leopard Attack News: काही दिवसांपुर्वी बालकलाकार मायरा वैकुळची हिंदी मालिका नीरजा - एक पहचानच्या सेटवर बिबट्या घुसल्या होता अशी बातमी आम्ही तुम्हाला सांगीतली.

आता फिल्मसिटीतली आणखी एक मालिका अजुनीच्या सेटवर बिबट्या घुसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. यामुळे ३०० लोकांचा जीव टांगणीला लागला.

(Shoaib Ibrahim Ajooni serial Leopard attack on the sets 300 people lives on danger)

बिबट्याने कुत्र्याला मारले

या घटनेचा एक व्हिडिओ समोर आलाय. हा व्हिडीओ शेअर करताना ऑल इंडिया सिने वर्कर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणाले- 'अजुनी मालिकेचे शूटिंग सुरू होते.

त्यानंतर 9.45 मिनिटांनी बिबट्याने सेटवर हल्ला केला. त्या सेटवर 300 हून अधिक मजूर आणि कलाकार उपस्थित होते. सर्वांचा जीव धोक्यात होता. सर्वजण थोडक्यात बचावले, मात्र तेथे असलेल्या कुत्र्याला बिबट्याने ठार केले.

महाराष्ट्र सरकारला विनंती

अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता यांनी त्यांच्या ट्विटद्वारे महाराष्ट्र सरकारला 'याबाबत काहीतरी करण्याची' विनंती केली.

व्हिडिओसोबत, त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले- 'फिल्मसिटी, गोरेगाव, मुंबई येथे आज (17/07/2023) सकाळी 9.45 वाजता अजुनी मालिकेच्या सेटवर शूटिंग सुरू असताना बिबट्याने सेटवर हल्ला केला.

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स असोसिएशनचे (#AICWA) अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता यांच्याशी त्यांच्या सदस्याने संपर्क साधून सर्व माहिती दिली. सेटवर बिबट्याने कुत्र्याला चावा घेतला आहे.

नाना पटोलोंनी मुद्दा केला उपस्थितीत

ट्विटमध्ये पुढे लिहिले आहे- 'बिबट्याने हल्ला केला तेव्हा सेटवर 300 हून अधिक कामगार आणि कलाकार उपस्थित होते, त्यांच्या सर्वांचा जीव धोक्यात होता. एआयसीडब्ल्यूएच्या अध्यक्षांनी हा मुद्दा अनेकदा मांडला आहे.

त्याचवेळी ते सरकारपर्यंत पोहोचले असून AICWA अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता यांच्या मागणीवरून महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी महाराष्ट्राच्या गेल्या विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना आवाहन

AICWA चे अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कामगार आणि कलाकारांच्या संरक्षणाची मागणी केली असून लवकरच काही ठोस पावले उचलण्यास सांगितले आहे.

असे हल्ले वारंवार होत आहेत पण सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात नाहीत. संपूर्ण फिल्मसिटीमध्ये बिबट्याची दहशत आहे.

कलाकार, मजूर सगळेच भीतीच्या छायेखाली काम करत आहेत. लवकरच ठोस पावले उचलली नाहीत, तर कोणीही फिल्मसिटीमध्ये शूटिंग आणि कामाला जाणार नाही.