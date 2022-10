Gandhi Talks: साऊथच्या दिग्गज कलाकारांसोबत झळकणार सिद्धार्थ जाधव, मोठी घोषणा..

Gandhi Talks : मराठी मनोरंजन विश्वातील सदैव आनंदी असणारा, हसणारा - हसवणारा आणि उर्जेने भरलेला असा अभिनेता म्हणजे सिद्धार्थ जाधव (siddharth jadhav) . आजवर नाटक आणि चित्रपटातून त्याने आपल्या भुरळ घातलीच शिवाय बॉलीवूडलाही वेड लावले. सिद्धार्थचे 'तमाशा live' आणि 'दे धक्का 2' हे चित्रपट नुकतेच येऊन गेले. त्यामुळे गेले काही दिवस सिद्धार्थ सातत्याने कॅमेऱ्यासमोर आणि चर्चेत आहे. सध्या तो स्टार प्रवाह वरील 'आता हाऊदे धिंगाणा' या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करत आहे. या शिवाय बॉलीवुड चित्रपटांमध्येही तो झळकत आहे. आज गांधी जयंती निमित्त त्याने एक पोस्ट शेअर करून प्रचंड मोठी घोषणा केली आहे.

गांधी जयंती निमित्त आज झी स्टुडीओने त्यांच्या नव्या आगामी चित्रपटाची घोषणा केली. हा चित्रपट मूकपट असणार आहे. ‘गांधी टॉक्स’ (Gandhi Talks) असे या चित्रपटाचे नाव असून साऊथ सुपरस्टार विजय सेतुपती (Vijay Sethupathi) , अरविंद स्वामी (Arvind Swami) आणि अभिनेत्री आदिती राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) हे कलाकार प्रमुख भूमिकेत आहे. या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे.

या टीझरमध्ये सर्वांच्या हातात पैसे दिसत आहे. कुणाच्या तोंडात तर कुणाच्या डोक्यावर पैसे चिकटवलेले दिसत आहेत. या चित्रपट पैशांवर आधारित दिसतो आहे. विशेष म्हणजे हा लघुपट असणार आहे, जो कोणत्याही संवादाशिवाय तयार करण्यात आला आहे. हा मूकपट मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार असून एक डार्क कॉमेडी प्रकारातील चित्रपट आहे.

'गांधी टॉक्स' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन किशोर बेळेकर यांनी केले आहे. झी स्टुडिओज, क्युरियस डिजिटल आणि मूव्ही मिल एंटरटेनमेंट यांची सहनिर्मिती असलेला हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटात विजय सेतुपतीसोबत अभिनेता सिद्धार्थ जाधव, अरविंद स्वामी, आदिती राव हैदरी आदी कलाकार दिसणार आहेत. या चित्रपटाचे संगीत ऑस्कर विजेते प्रसिद्ध संगीतकार ए. आर. रहमान यांनी दिले आहे. अभिनेता सिद्धार्थ जाधव याने त्याच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून टीझर पोस्ट करून ही मोठी बातमी चाहत्यांना दिली आहे.