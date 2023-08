Smriti Irani On Ask Me Anything: केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी या सध्या राहुल गांधी यांच्यावर फ्लाइंग किस केल्याच्या आरोपामुळे चर्चेत आहेत. त्यामुळे आता त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचीही खूप चर्चा होत आहे.

अलीकडेच स्मृती इराणी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून 'आस्क मी एनीथिंग' हे सेशन घेतले होते. स्मृती यांनी सर्व चाहत्यांच्या आणि सोशल मीडिया युजर्सच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.

दरम्यान, एका युजरने त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर आधारित प्रश्न विचारला. त्याने स्मृती इराणी यांचे पती झुबिन इराणीच्या पहिल्या पत्नीबद्दल प्रश्न उपस्थित केला ज्यावर स्मृती इराणी यांनी उत्तरही दिलं.

स्मृती इराणी यांना एकानं विचारलं की, त्यांनी त्यांच्या बालपणीच्या मैत्रीणीच्या पतीशी लग्न केले आहे का? याप्रश्नाला उत्तर देतांना त्यांनी स्पष्ट केलं की झुबिन इराणी यांची पहिली पत्नी मोना ही स्मृती इराणी यांची बालपणीची मैत्रीण नाही.

या प्रश्नाला उत्तर देतांना त्यांनी लिहिले की, 'नाही सर... मोना माझ्यापेक्षा 13 वर्षांनी मोठी आहे... त्यामुळे ती माझी बालपणीची मैत्रीण असण्याचा प्रश्नच येतच नाही. कुटुंबातील व्यक्ती आहे, राजकारणी नाही, त्यामुळे तिला यात ओढू नका. हे... माझ्याशी भांडा, वाद घाला, माझा अपमान करा, मात्र तुमच्यासोबत एक अशा व्यक्तीला गटारात ओढू नका ज्यांचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. ती आदरास पात्र आहे'.

आता त्यांच्या या उत्तरासाठी आणि 'आस्क मी एनीथिंग' या सेशनसाठीही कौतुक झाले. स्मृतीने प्रत्येक प्रश्नाला अतिशय विनोदी आणि हुशारीने उत्तर दिले. यापूर्वी कोणत्याही राजकारणी व्यक्तीने असं केलेलं नव्हतं.

सध्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या स्मृती इराणी यांच्या करियारची सुरुवात ग्लॅमर वर्ल्डमधून झाली आहे. त्यांनी. 'कविता', 'क्या हादसा क्या हकीकत', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'थोड़ी सी जमीन थोडा सा आसमां' यांसारख्या अनेक टीव्ही शोमध्ये काम केले.