इंडस्ट्रीतला नवरा नको गं बाई!

मराठी मालिका व चित्रपटसृष्टीतील असे बरेच कलाकार आहेत, ज्यांनी इंडस्ट्रीबाहेरचा जोडीदार शोधला आहे. यापैकी काहींनी लव्ह मॅरेज केलं तर काहींचं अरेंज मॅरेज आहे. असे कोणते कलाकार आहेत ते पाहुयात... सोनाली कुलकर्णी- मराठीतील आघाडीची अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिने चार्टर्ड अकाऊंटंट कुणाल बेनोडेकर याच्याशी साखरपुडा केला. या वर्षी हे दोघं लग्नगाठ बांधणार आहेत. अभिज्ञा भावे- 'खुलता कळी खुलेना' फेम अभिनेत्री अभिज्ञाने नुकतीच मेहुल पैशी लग्नगाठ बांधली. मेहुल एका इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीचा मालक आहे. अभिज्ञा आणि मेहुलचं हे दुसरं लग्न आहे. क्रांती रेडकर- अभिनेत्री क्रांती रेडकरचा पती समीर वानखेडे एनसीबी म्हणजेच अंमलीपदार्थविरोधी पथकात कार्यरत आहे. दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणातील ड्रग्ज अँगलचा ते तपास करतायत. शर्मिष्ठा राऊत- 'बिग बॉस मराठी' फेम अभिनेत्री शर्मिष्ठा राऊत हिने तेजस देसाईची लग्नगाठ बांधली. तेजस हा इंजीनिअर आहे. सई लोकूर- 'बिग बॉस मराठी' फेम अभिनेत्री सई लोकूरने तीर्थदीप रॉयशी लग्न केलं. तीर्थदीप हा एका आयटी कंपनीत नोकरी करतो. एका मॅट्रीमोनिअल साइटवर या दोघांची पहिल्यांदा ओळख झाली होती.

