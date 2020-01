JNUAttack : 'लिडर हवा तर असा' सोनमने केलं आदित्य ठाकरेंचं कौतुक

मुंबई : काल दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना झालेल्या बेदम मारहाणीविरोधात देशभरातून प्रतिक्रिया उमटतायत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात भ्याड हल्ल्याचा सर्वच स्तरातून निषेध व्यक्त करण्यात येतोय. विद्यार्थ्यांनी देशभरातून विविध शहरात आंदोलने केली. घडलेल्या प्रकरावर सामान्यांपासून सेलिब्रिटींपर्यंत सर्वच सोशल मीडियातून व्यक्त होत आहेत. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आदित्य़ ठाकरे यांनी याविषयीचं एक ट्विट केलं आहे. मात्र त्याला विशेष पसंती दिली आहे ती बॉलिवूड अभिनेत्री सोनम कपूरने.

जेएनयूमध्ये झालेल्या हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करताना आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट केलं. त्यामध्ये लिहिलं आहे,' निषेध करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर झालेला हल्ला हा चिंताजनक आहे. जामिया असो किंवा जेएनयू, विद्यार्थ्यांना अशाप्रकारचा हल्ला नाही झाला पाहिजे. बळाचा वापर केलेल्या गुंडांवर लवकरच कारवाई झाली पाहिजे.'

The violence and brutality faced by students, while protesting, is worrisome. Be it Jamia, be it JNU. Students mustn’t face brutal force!

Let them be!

These goons must face action. They must be brought to time bound and swift justice.

