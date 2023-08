Sonnalli Seygall : 'घरातल्या त्या कोपऱ्यात दारुच्या बाटल्या ठेवल्यापासून नवऱ्यानं....'

Sonnalli Seygall gives a tour of her new house : ज्यांनी प्यार का पंचनामा पाहिला असेल त्यांना त्यातील सोनालीची भूमिका आठवत असेल. या चित्रपटानंतर सोनालीच्या वाट्याला फारसे चित्रपट आले नाही. मग ती जाहिरातींकडे वळली. त्यात तिला थोडं फार यश मिळालं. मॉडेलिंग हा सोनालीचा आवडीचा भाग, सोशल मीडियावर सोनालीचा चाहतावर्ग मोठा आहे. तिचे व्हायरल होणारे फोटो त्यातून तिला मिळणारी प्रसिद्धीही मोठी आहे.

सोनालीनं उद्योगपती अशेष सजनानीसोबत लग्न केले. त्या लग्नाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली होती. तिच्या लग्नाला बॉलीवूडमधील अनेक सेलिब्रेटी हजर होते. टीव्ही मालिकेतील सेलिब्रेटींनी लग्नात उपस्थिती लावली होती. सोनालीचं लग्न मोठ्या थाटामाटात झालं होतं. आता सोनाली एका मुलाखतीमुळे चर्चेत आली आहे. तिनं तिच्या पतीविषयी एक प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यात तिच्या नव्या घराचा देखील उल्लेख आहे.

Also Read - Adhik Shravan Maas : अधिक श्रावण मास चित्तशुद्धीचा पर्वकाळ

सोनालीचं मुंबईत घर आहे. ती एका अलिशान फ्लॅटमध्ये राहते. यावेळी तिनं तिच्या घरातील काही गोष्टी सांगताना पतीचा जे अल्कोहोल कलेक्शन आहे त्यासाठी त्यानं वेगळी जागा निवडली आहे. घरातल्या एका कोपऱ्यामध्ये त्यानं त्याचं बार कलेक्शन तयार केले आहे. मी स्वत काही मद्यपान करणारी नाही. मला वेगवेगळ्या अँटिक वस्तू घरात ठेवण्याची आवड आहे.

माझ्याकडे अशा अनेक खास वस्तू असल्याचे सोनालीनं सांगताना घरातील एका दिशेमध्ये बार काउंटर असणे हे पतीसाठी फारच महत्वाचे होते. त्याचे कारण त्यानं त्या काउंटरचा उपयोग फार कमी वेळा केला. आणि ही समाधानाची बाब होती.

नवीन वास्तूमध्ये आपण बऱ्याचदा गोंधळून जातो. कुठे काय असायला हवे, वस्तूंची मांडणी कशी हवी, सजावट कशी करायला हवी असे प्रश्न पडतात. त्यावर सोनालीनं भाष्य केले आहे. पतीच्या बार काउंटरवर सोनालीनं मोकळेपणानं भाष्य केलं आहे त्यात तिनं एका व्हिडिओमध्ये तो बार काउंटर दाखवलाही आहे. तो एका वेगळ्या दिशेला आहे म्हणून काही गोष्टी योग्य स्थितीत आहेत. असेही तिनं गमतीनं म्हटलं आहे.