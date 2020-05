तुझ्या कार्याला सलाम...कोरोना विरुद्धच्या लढाईमध्ये सोनू सुद ही ठरतोय खरा हिरो

मुंबई : कोरोनाचं वाढत संकट पाहता लॉकडाऊनमध्ये 17 मेपर्यंत वाढ करण्यात आली. लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका बसला तो राज्यात अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांना. लॉकडाऊन काही लवकर संपत नाही मग जगायचं कसं, खायचं काय, कुटुंबाचा खर्च कसा भागणार हे सारे प्रश्न या मजुरांना सतावत आहेत. आणि म्हणूनच परप्रांतीय मजुरांनी आता आपल्या घरची वाट धरली आहे. काहींनी तर चक्क पायी प्रवास करत आपापल्या घरी जाण्यास सुरुवात केली. सरकारही या मजुरांना त्यांच्या घरी सुखरुप पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. आता या मजुरांच्या मदतीसाठी अभिनेता सोनू सुद उभा राहिला आहे. सोनूने मुंबईतील परप्रांतीय मजुरांसाठी चक्क दहा बसेस उपलब्ध करुन दिल्या आहेत.

लॉकडाऊनच्या काळात शहरांमध्ये कामासाठी आलेले परप्रांतीय मजुर जागीच अडकून पडले आहेत. अशा मजुरांना आपल्या कुटुंबियांबरोबर राहता यावे म्हणून सोनूने हा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकवरुन शहरांमध्ये काम करायला आलेल्या मजुरांसाठी सोनूने या बस उपलब्ध केल्या. महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक सरकारची परवानगी घेत सोनूने दहा बस उपलब्ध केल्या.

Thank u so much mere bhai https://t.co/0Kwt7y1UA2

— sonu sood (@SonuSood) May 11, 2020