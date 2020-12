व्हिडिओ: ख्रिसमसच्या दिवशी चाहत्याच्या फूड सेंटरमध्ये सोनू सूदने चक्क बनवलं जेवण

मुंबई- अभिनेता सोनू सूद त्याच्या चाहत्यांसाठी काहीपण करु शकतो. कोणाची मदत करणं असो किंवा मग त्यांना खुश करणं असो चाहत्यांची मनं जिंकण्याची एकही संधी तो सोडत नाही.आता बॉलीवूडमधील अनेक सेलिब्रिटी ख्रिसमसच्या निमित्ताने पार्टीकरत आहेत, कुटुंबासोबत एन्जॉय करत आहेत अशात अभिनेता सोनू सूद मात्र गरजु व्यक्तींच्या चेह-यावर हसू आणण्याचं त्यांना आनंद देण्याचं काम करत आहे. लॉकडाऊनमध्ये सुरु झालेलं त्याचं समाजकार्य अजूनही सुरु आहे. यामध्येच तो अनेकदा त्याच्या चाहत्यांना त्याच्या कामातून आश्चर्याचा धक्का देत असतो. असंच एक सरप्राईज त्याने त्याच्या एका चाहत्याला दिलं आहे.

नुकतंच सोनू सूदने हैदराबाद येथील एका स्ट्रीट फूडवर जात एग फ्राइड राइस आणि मंच्युरिअनवर ताव मारल्याचं दिसून आलं. विशेष म्हणजे या स्टॉलच्या मालकाला सोनू सूदकडूनचं व्यावसाय उभा करण्याची प्रेरणा मिळाली होती. त्यामुळे सोनू सूद त्याच्या स्टॉलवर आल्याचं पाहून तो आश्चर्यचकित झाला.

''अनिल नावाच्या एका तरुणाने फास्ट फूडची गाडी सुरु केल्याचं माझा कानावर आलं होतं. त्यामुळे त्याच्या हातचे पदार्थ खाण्याची माझी इच्छा होती”, असं सोनू सूद म्हणाला. तर,” सोनू सूद यांना समोर पाहून मला आश्चर्याचा धक्काच बसला. त्यांच्याकडूनच मला हा स्टॉल सुरु करण्याची प्रेरणा मिळाली होती. तरुणांना पायावर उभं राहण्याची प्रेरणा त्यांनीच सगळ्यांना दिली”, असं अनिलने म्हटलं आहे.

