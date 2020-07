मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईल हवा म्हणून पैश्यासाठी गाय विकलेल्या माणसाला त्याची गाय परत मिळवून देणार सोनू सूद

मुंबई- अभिनेता सोनू सूदने लॉकडाऊन दरम्यान अनेक गरजुंची ज्या प्रकारे मदत केली त्याचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. लॉकडाऊन नंतरही सोनूच्या मदतीचा ओघ हा सुरुच आहे. नुकतंच त्याने बेरोजगार लोकांसाठी मदत करण्याचं देखील आश्वासन दिलं आहे. यानंतर आता तर सोनू सूदने एका व्यक्तीला त्याची गाय परत मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

त्याचं झालं असं की हिमाचल प्रदेशमध्ये राहणा-या एका गरीब कुटुंबाला त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी स्मार्टफोन खरेदी करता यावा म्हणून त्यांच्याजवळील गाय विकावी लागली. ही बातमी वाचून सोनू सूदने एक ट्विट केलं आहे. सोनूने यावर ट्विट करत म्हटलं आहे, 'चला या व्यक्तीला त्याची गाय परत आणून देऊया. कोणी मला या व्यक्तीबद्दल अधिक माहिती देऊ शकेल का?' सोनूचा हा मदतीचा प्रयत्न पाहून अनेकजणांनी त्याचं कौतुक केलं आहे.

Let’s get this guy’s cows back. Can someone send his details please. https://t.co/zv0Mj8DCh9 — sonu sood (@SonuSood) July 23, 2020

हिमाचल प्रदेशमधील गरीब मजूर कुटुंब

हिमाचल प्रदेशमधील कांगडा जिल्ह्यातील ज्वालामुखीच्या गुम्मर गावात राहणारे कुलदीप कुमार याचं एक छोटंसं घर आहे. त्यांची मुलगी अनु आणि मुलगा वंश एका सरकारी शाळेत अनुक्रमे चौथी आणि दूसरीमध्ये शिकतात. राज्यभरात शाळांनी कोरोनाच्या महारोगराईमुळे ऑनलाईन शाळा सुरु केल्या आहेत. मात्र ज्या कुटुंबाकडे स्मार्टफोन आणि इंटरनेटची सुविधा नाहीये त्यांची मुलं या शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.

अभिनेता सोनू सूदचा मदतीचा ओघ अजुनही सुरु आहे. नुकतंच सोनूने पटनामधील बेघर असलेल्या आई-मुलांसाठी त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करणार आहे. तसंच लॉकडाऊन दरम्यान घरी जात असताना जखमी झालेले किंवा मृत्यु पावलेल्या अशा ८०० मजुरांच्या कुटुंबाच्या खाण्याची व्यवस्था, राहण्यासाठी जागा आणि त्यांच्या अभ्यासाच खर्च सोनू सूद स्वतः करणार आहे. सोनूच्या या कामगिरीमुळे त्याचं सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.

