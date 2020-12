'श्रीकांत बशीर'मध्ये अभिनेता गश्मीर महाजनीची वर्णी

मुंबई- मराठी चित्रपटसृष्टीचा हॅण्डसम हंक अभिनेता गश्मीर महाजनी लवकरच एका अ‍ॅक्शन सीरिजमध्ये झळकणार आहे. या अ‍ॅक्शन सीरिजचं नाव 'श्रीकांत बशीर' असून ही सिरीज सोनी लिव्हवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. 'श्रीकांत बशीर' हा अ‍ॅक्‍शन पॅक ड्रामा आहे. ही सीरिज दोन अधिकारी श्रीकांत आणि बशीर यांच्‍या अवतीभोवती फिरते. हे दोघेही शहराच्या घातक विषाणूपासून संरक्षण करण्‍यासाठी काळाविरोधात लढतात. या सीरिजमध्‍ये गश्‍मीर महाजनी आणि युधिष्ठिर सिंग यांनी मुख्य भूमिका साकारल्‍या आहेत. हे ही वाचा: मिका सिंह म्हणाला, 'गेल्या ८ महिन्यापासून मला...' सिनेइंडस्ट्रीत अनेक सेलिब्रिटी स्‍टंण्‍ट्स आणि अ‍ॅक्‍शन सीक्‍वेन्‍सेससाठी बॉडी डबलचा उपयोग करताना दिसतात. तर काही कलाकारांना मात्र मेहनत घेऊन स्‍वत:हून स्‍टंट्स करण्याची इच्छा असते.असंच काहीसं केलंय ते गश्मीर महाजनी आणि युधिष्ठीर सिंगने. आगीशी संबंधित सीक्‍वेन्‍स असो किंवा मग डुप्लिकेटचा वापर न करता दुमजली इमारतीवरून उड्या मारण्‍यापर्यंत आणि बाइक चेस सीक्‍वेन्‍स करण्‍यापर्यंत सर्व अ‍ॅक्‍शन्‍स दोन्‍ही कलाकारांनी स्‍वत:हून केले आहेत. त्यामुळे 'श्रीकांत बशीर' या सिरीजची प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकत आहे. या दोन कलाकारांव्‍यतिरिक्‍त एसओटी येथील आयटी तज्ज्ञ रवीनाची भूमिका साकारणारी पूजा गोर देखील शोमध्‍ये काही धाडसी स्टंट्स करताना पाहायला दिसणार आहे. श्रीकांतची भूमिका साकारणारा गश्‍मीर महाजनी या अनुभवाबाबत सांगताना म्‍हणाला, ''एक सीन होता, ज्‍यामध्‍ये युधिष्ठिर आणि मला दुमजली इमारतीवरून उडी मारायची होती. या सीनमध्‍ये मानसिक व शारीरिक संतुलन राखणे गरजेचे होते, ज्‍यामुळे आम्‍हाला आधी काहीशी भिती वाटली. पण सीनमध्‍ये वास्‍तविकतेची भर करण्‍यासाठी आम्‍ही सर्व सुरक्षितता व खबरदारींसह हार्नेसचा आधार न घेता सीन करण्‍याचं ठरवलं. सुदैवाने आम्‍हा दोघांना कोणतीच दुखापत झाली नाही आणि सीन देखील उत्तम झाला. ज्‍यामुळे आम्‍हाला पडद्यावर हा सीन पाहताना खूप अभिमान वाटेल.'' sony livs next original shrikant bashir makes it must watch its high octane action shots



Web Title: sony livs next original shrikant bashir makes it must watch its high octane action shots