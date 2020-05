साऊथची अभिनेत्री प्रियामणी राजने व्यक्त केलीय आपली 'ही' इच्छा

मुंबई : दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार आणि नॅशनल पुरस्कार विजेती अभिनेत्री प्रियामणी राज 'फॅमिली मॅन' वेबसिरीज आणि 'अतित' या वेबमुव्हीमध्ये दिसून आली. याशिवाय 2013 साली प्रदर्शित झालेल्या शाहरुख खान आणि दीपिका पादुकोणच्या सुपरहिट ठरलेला 'चेन्नई एक्सप्रेस' या चित्रपटात ती जबरदस्त डान्स करताना दिसून आली होती. तिच्या या गाण्याला संपूर्ण भारतात पसंती मिळाली होती. प्रियामणीचं म्हणणं आहे की जर तिला योग्य संधी मिळाली तर तिला हिंदी चित्रपटसृष्टीत अधिक काम करायला आवडेल. हे ही वाचा - खरंच ऋत्विक-आशाच्या नात्याचा 'दि एण्ड' झालाय का?, पाहा आशा काय म्हणाली... प्रियामणी एका वृत्तपत्रासोबत बोलताना म्हणाली की, ' जर हिंदी चित्रपटसृष्टीतील निर्मात्यांना चित्रपटातील कोणत्याही भूमिकेसाठी मी परफेक्ट वाटतं असेल तर इथे अधिक काम करायला मला आवडेल. हिंदी चित्रपटसृष्टीत मला नावलौकिक मिळवायचा आहे. तसं काम मला करायचं आहे. पण मला याची फार घाई नाही. आता वेबसीरीज किंवा चित्रपटात मी जे काही काम केले आहे. अशा कथेचा भाग बनून मी खूप समाधानी आहे.' प्रियामणी ही दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील आघाडीची अभिनेत्री आहे. दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये मुख्य आणि वेगवेगळ्या भूमिका साकारीत प्रियामणीने 'रावण' आणि 'रक्त चरित्र २' यांसारख्या बहुभाषिक चित्रपटातदेखील काम केले आहे. 'चेन्नई एक्स्प्रेस' चित्रपटातील तिच्या '1 2 3 4 गेट ऑन द डान्स फ्लोअर' या गाण्यातील स्पेशल ऍपियरन्सने चाहत्यांना घायाळ केलं. आता लवकरच ती अभिनेता अजय देवगणची मुख्य भूमिका असलेल्या 'मैदान' चित्रपटात देखील महत्वपूर्ण भूमिकेत पाहायला मिळणार आहे. आता तिला हिंदी चित्रपट अधिकाधिक करायचे आहेत. आता येथील निर्माते तिला कशा प्रकारच्या भूमिका देतात ते पाहायचे. south actress priyamani wants to work in hindi film industry

