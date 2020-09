प्रसिद्ध गायक एसपी बालासुब्रमण्यम यांना राज्य सन्मानासोबत दिला शेवटचा निरोप

मुंबई- देशाचे दिग्गज आणि प्रसिद्ध गायक एसपी बालासुब्रमण्यम यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात आले आहेत. शुक्रवारी वयाच्या ७४ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. शनिवारी एसपी बालासुब्रमण्यम यांना तिरुवल्लुवर इथे शेवटचा निरोप देण्यात आला. यावेळी सेलिब्रिटींसोबत देशातील अनेक बड्या हस्ती आणि त्यांचे चाहते उपस्थित होते.

एसपी बालासुब्रमण्यम यांच्यावर तमिळनाडू पोलिसांनी २४ बंदुकी सलामी देत शनिवारी तमराइपक्कम इथे असलेल्या त्यांच्या फार्महाऊसवर अंतिम संस्कार केले गेले. एसपी बालासुब्रमण्यम यांचा मुलगा एसपी चरणने पुजारांच्या मंत्रोच्चारांमध्ये वडिलांवर अंतिम संस्कार केले. त्यानंतर २४ पोलिस अधिका-यांनी त्यांना बंदुकी सलामी दिली आणि मग त्यांचं पार्थिव दफन केलं गेलं.

Tamil Nadu: Last rites of singer SP Balasubrahmanyam being performed at Thamaraipakkam village of Thiruvallore district. SP Balasubrahmanyam passed away yesterday. pic.twitter.com/jEdERZAzNV — ANI (@ANI) September 26, 2020

बालासुब्रमण्यम यांना शेवटचा निरोप देण्याआधी संपूर्ण तिरुवल्लुवरची सुरक्षा वाढवण्यात आली होती. जिल्ह्याचे एसपी अरविंदन यांनी सांगितलं होतं की, 'एसपी बालासुब्रमण्यम यांची अंतिम यात्रा पाहून आम्ही ५०० पोलिस कर्मचा-यांद्वारे सुरक्षा वाढवली आहे. सोबतंच ट्रॅफिक पोलिसांना देखील सावध केलं आहे जेणेकरुन लोकांना ट्रॅफिक समस्येला सामोरं जावं लागु नये.'

Tamil Nadu: Andhra Pradesh Minister Anil Kumar pays last respects to singer SP Balasubrahmanyam in Thamaraipakkam village of Thiruvallore district. SP Balasubrahmanyam passed away yesterday. pic.twitter.com/jHr7u6nG1k — ANI (@ANI) September 26, 2020

एसपी बालासुब्रमण्यम यांनी पाच दशकांपेक्षा जास्त काळ सिनेमासाठी काम केलं. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये १६ भाषांमध्ये ४० हजार पेक्षा जास्त गाण्यांना आवाज दिला. त्यांनी त्यांच्या हिंदी सिनेमाच्या करिअरची सुरुवात १९८१ मधील कमल हसन यांच्यावर चित्रीत झालेल्या 'एक दुजे के लिए' या गाण्याला आवाज देत केली होती. बालासुब्रमण्यम यांनी हिंदी सिनेमात शाहरुख खानच्या २०१३ मध्ये आलेल्या 'चेन्नई एक्सप्रेस' सिनेमातील एका गाण्यासाठी त्यांचा आवाज दिला होता.

