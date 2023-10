Shikha Malhotra: 'जवान' फेम अभिनेत्रीने दिल्ली मेट्रोमध्ये तरुणांना थोबाडीत मारली! काय आहे प्रकरण?

By

Shikha Malhotra News: जवान सिनेमा बॉक्स ऑफीसवर चांगलाच गाजला. जवानने बॉक्स ऑफीसवर १००० कोटीपेक्षा जास्त कमाई केलीय. जवान मध्ये प्रमुख भुमिका करणारा शाहरुख खान चर्चेत आलाच. पण सिनेमात अगदी छोट्या भुमिकेत झळकलेले कलाकार सुद्धा चर्चेत आले.

जवान मध्ये झळकलेल्या अभिनेत्रीसोबत धक्कादायक प्रकार घडल्याचं उघडकीस आलाय. दिल्ली मेट्रोमध्ये अभिनेत्रीसोबत एक अशी घटना घडली की तिला तरुणाला थोबाडीत मारावी लागली. जाणुन घ्या प्रकरण.

(SRK's jawan Co-Star Shikha Malhotra SLAPS Man For Misbehaving With Her Mother; video viral)

दिल्ली मेट्रोमध्ये अभिनेत्रीसोबत संतापजनक प्रकार उघडकीस

याबाबत नवभारत टाइम्सशी बोलताना शिखाने खुलासा केला की, ही घटना २५ ऑक्टोबर रोजी घडली होती. त्या दिवशी ती तिच्या 'हसीना द बँड'च्या शोसाठी दिल्लीला आली होती. शिखाने शोच्या ठिकाणी लवकर पोहचण्यासाठी दिल्लीतील मेट्रोचा पर्याय निवडला.

शिखा, तिची आई शोभा देवी यांच्यासोबत प्रताप नगर मेट्रो स्टेशनवरून हॉटेल लीला पॅलेसकडे निघाली. तिने इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी मेट्रो पकडली. मेट्रोमध्ये पुरेशी जागा होती, पण शिखाकडे सामान होते. त्यामुळे ती सामानासह दरवाजाजवळ उभी राहिली. आणि आईला बसण्याची व्यवस्था केली. (Latest Marathi News)

नंतरच्या स्टेशनवर तीन लोक ट्रेनमध्ये चढले. पुढे ती लोकं शिखाच्या आईच्या शेजारी असलेल्या जागेवर बसले. दोन लोकांना असलेल्या जागेत तीन लोकांनी घुसण्याचा प्रयत्न केला.

ज्यामुळे शिखाच्या आईला बसायला अवघडलेपणा आला. शिखाच्या आईच्या पायाला दुखापत झाली होती. तिने नम्रपणे लाल शर्ट घातलेल्या तरुणाला समोरच्या मोकळ्या जागेवर बसायला सांगितले. परंतु त्या तरुणाने आम्ही एकत्रच बसणार म्हणत वाद घालायला सुरुवात केली.(Latest Entertainment News)

याला उत्तर देताना शिखाची आई गप्प बसली. पुढे त्या लाल शर्ट घातलेल्या तरुणाने आईला विचारले, "आंटी, एकटीच आलीस का?" या प्रश्नाने तिला धक्काच बसला.

शिखाने या वादात उडी घेतली आणि म्हणाली, "काय झालं? ती एकटी आली नाहीये. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी असभ्यपणे बोलत आहात ती माझी आई आहे आणि मी तिची मुलगी आहे."

त्या तरुणांनी शिखा आणि तिच्या आईशी हुज्जत घालायला सुरुवात केली. आणि मग या भांडणात शिखाने त्यापैकी एका तरुणाच्या थोबाडीत मारली. या प्रकाराबद्दल अनेकजण कमेंट करत शिखाला पाठिंबा देत आहेत.